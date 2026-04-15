قالت الناشطة الحقوقية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بشأن إيران، بمقر البرلمان في بروكسل: "إن الحرب داخل إيران بين النظام والشعب بدأت منذ سنوات طويلة، ولم يحدث فيها أي وقف إطلاق نار".

وأضافت: "خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، تم قتل المتظاهرين، ووصفها مقرر حقوق الإنسان بأنها جريمة ضد الإنسانية. أكثر من 40 ألف متظاهر قُتلوا وأكثر من 40 ألفًا آخرين تم اعتقالهم".

وتابعت: "بعض المتظاهرين نادوا باسم ولي العهد السابق، رضا بهلوي، في الشوارع وطالبوا بعودته إلى إيران. وقام النظام بقطع الإنترنت لمنع نشر صور وأخبار القتلى خلال الاحتجاجات".

وأردفت: "كما استخدم النظام خلال الحرب الأخيرة الأطفال لأغراض عسكرية وفي نقاط التفتيش، ما أدى إلى مقتل طفل واحد على الأقل".