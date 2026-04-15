قالت عضو البرلمان الأوروبي، هانا نويمان، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بشأن إيران، بمقر البرلمان في بروكسل: "لقد تم استبعاد الشعب الإيراني من معادلات وقف إطلاق النار الحالية، ولا أحد يتحدث عنه".

وقالت نويمان: "الإنترنت لا يزال مقطوعًا عن الشعب الإيراني، والاعتقالات مستمرة، بما في ذلك اعتقال نسرين ستوده".

وأضافت: "التغيير سيحدث من داخل إيران، لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نصمت، بل يجب أن نحتج على قمع الشعب الإيراني".

