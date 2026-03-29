أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استكمل، يوم السبت، موجة جديدة من الضربات الجوية استهدفت مراكز قيادة متنقلة ومنشآت لإنتاج الأسلحة في طهران.

وأوضح أن السلطات الإيرانية، وبعد استهداف معظم مراكز قيادتها خلال الشهر الماضي، لجأت إلى نقل هذه المراكز إلى وحدات متنقلة، مشيرًا إلى أنه تم في هذا السياق استهداف عدد من مراكز القيادة المؤقتة إلى جانب القادة المتواجدين فيها.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الضربات التي نُفذت يوم السبت شملت أيضًا منشآت إنتاج وتخزين الصواريخ الباليستية، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

