ففي أصفهان، استُهدف نطاق "سباهان‌شهر" بهجوم. وفي محافظة فارس، أُفيد بسماع دوي انفجارات في منطقتي جراش وأوز، وتحديدًا في محيط جبل لار وقرية قلات، بالتزامن مع تحليق مقاتلات.

وفي مازندران، شهدت مدينتا نوشهر ومتل قو انفجارات وتحليقًا متواصلًا للطائرات الحربية، كما أُفيد باستهداف نقطة في منطقة لتينغان، إضافة إلى موقع راداري تابع للجيش الإيراني في جبال جلك.

أما في قزوين، فقد وردت تقارير عن وقوع انفجارات وتحليق للطائرات المقاتلة.