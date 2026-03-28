أفاد الجيش الكويتي باندلاع حرائق واسعة في مطار الكويت الدولي، عقب هجوم نفذته إيران بطائرات مسيّرة على مخازن وقود، حيث تدخلت فرق الإطفاء للسيطرة عليها.. مضيفًا أن الهجوم ألحق أضرارًا كبيرة بالنظام الراداري للمطار، لكن لم ترد تقارير عن إصابات بشرية.

وأظهرت مقاطع فيديو النيران والدخان الكثيف حول المطار، في حين عمل رجال الإطفاء لساعات للسيطرة على الحريق، وتضمنت الصور مشاهد ليلية ونهارية.

كما أعلن المسؤولون العسكريون الكويتيون أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 طائرة مسيّرة، استهدف بعضها المطار.