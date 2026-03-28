أعلن الجيش الإسرائيلي أنه، بناءً على توجيهات رئيس الأركان، قام خلال عطلة نهاية الأسبوع بتعميق الأضرار التي لحقت بالصناعات العسكرية للنظام الإيراني، وسيُكمل خلال الأيام المقبلة الهجوم على جميع المكونات الأساسية والحيوية للصناعة العسكرية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: «هذا يعني أننا سندمر جزءًا كبيرًا من قدرات الإنتاج العسكري، وأن إعادة بنائها ستستغرق وقتًا طويلاً بالنسبة للنظام».

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فقد استهدفت القوات الجوية، يوم الجمعة 27 مارس (آذار)، مصنعين رئيسيين، وجاء في البيان: «لقد استهدفنا مصنع استخراج اليورانيوم، وهو الوحيد من نوعه في إيران، ويُعد في الواقع الحلقة الأولى في سلسلة القيمة لإنتاج السلاح النووي».

كما أعلن الجيش الإسرائيلي: «بالإضافة إلى ذلك، استهدفنا مصنع الماء الثقيل في أراك، الذي كان النظام يعتزم فيه إنتاج المواد اللازمة لتطوير السلاح النووي».

وفي ختام البيان، تم التأكيد: «هذا المرفق سبق أن استهدفناه أيضًا، لكننا لاحظنا أن النظام كان يسعى لإعادة بنائه».