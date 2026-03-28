أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف أكثر من 250 موقعًا في إيران ولبنان، خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، مُكملاً بذلك "عشرات من موجات الهجمات الواسعة" ضد هذين البلدين.
وأشار البيان إلى أن أكثر من 100 هدف في إيران، بما في ذلك "مراكز إنتاج الصواريخ الباليستية والصواريخ الجاهزة للإطلاق" و"منشآت تخزين الصواريخ"، تعرضت للهجوم.
كما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه في لبنان تم استهداف "أكثر من 170 موقعًا لحزب الله".
وأضاف البيان: "تعمل أربع فرق من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لتعميق العمليات البرية المستهدفة والقضاء على الميليشيات المسلحة".