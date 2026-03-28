قُتل علي فولادوند، رئيس دائرة الأبحاث في منظمة “سبند” التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، في هجمات على مدينة بروجرد، فجر يوم السبت 28 مارس (آذار)، وذلك مع أفراد من عائلته. وكان قد تعرّض سابقًا لهجوم خلال حرب الـ 12 يومًا، لكنه نجا حينها. وفي ذلك الهجوم، قُتلت زوجته، معصومة بيرهادي.
ووصفت وسائل الإعلام الإيرانية، مع إعلان خبر مقتل علي فولادوند، إياه بأنه “مواطن عادي”. وتُعد منظمة “سبند” مسؤولة عن البرنامج النووي العسكري للنظام الإيراني.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد فرضت عقوبات على علي فولادوند في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وحتى الآن، لم تُنشر أي صورة له.