أعلن الجيش الإسرائيلي أنه منذ تصاعد النزاع، على خلفية الحرب مع إيران، قُتل خلال الشهر الماضي ما لا يقل عن 800 عنصر من حزب الله في لبنان، من بينهم مئات أعضاء "وحدة الرضوان" النخبوية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت سابقًا بمقتل ما لا يقل عن 1189 شخصًا في لبنان نتيجة النزاعات، دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه خلال الأيام الأخيرة تم استهداف نحو 170 موقعًا لحزب الله، فيما تواصل القوات البرية عملياتها في جنوب لبنان.