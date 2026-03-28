صرح مصدر أمني إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" بأن الحوثيين في اليمن، المدعومين من إيران، أطلقوا صاروخهم الثاني تجاه إسرائيل بعد ساعات من الهجوم الأول، في خطوة اعتبرها المصدر بمثابة دخول الجماعة في الحرب.
وبحسب التقرير، أطلق الحوثيون صاروخ كروز نحو إسرائيل، وأوضح المصدر الأمني أن الصاروخين تم اعتراضهما دون وقوع أي إصابات أو أضرار.
وكان الحوثيون قد أعلنوا عند شن الهجوم الأول أنهم "أطلقوا مجموعة من الصواريخ الباليستية نحو أهداف عسكرية حساسة في إسرائيل".
أفاد الجيش الكويتي باندلاع حرائق واسعة في مطار الكويت الدولي، عقب هجوم نفذته إيران بطائرات مسيّرة على مخازن وقود، حيث تدخلت فرق الإطفاء للسيطرة عليها.. مضيفًا أن الهجوم ألحق أضرارًا كبيرة بالنظام الراداري للمطار، لكن لم ترد تقارير عن إصابات بشرية.
وأظهرت مقاطع فيديو النيران والدخان الكثيف حول المطار، في حين عمل رجال الإطفاء لساعات للسيطرة على الحريق، وتضمنت الصور مشاهد ليلية ونهارية.
كما أعلن المسؤولون العسكريون الكويتيون أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 طائرة مسيّرة، استهدف بعضها المطار.
تشير التقارير، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، إلى حدوث خلافات حادة بين الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، وقائد الحرس الثوري، أحمد وحيدي، حول طريقة إدارة الحرب، وتبعاتها المدمرة على معيشة الشعب واقتصاد البلاد.
وقد انتقد الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، نهج الحرس الثوري في تصعيد التوتر واستمرار الهجمات على الدول المجاورة، محذرًا من تبعات هذا الوضع على الاقتصاد. ووفقًا لمصادر مطلعة، شدد رئيس الجمهورية على أن الاقتصاد الإيراني سيواجه انهيارًا كاملاً خلال ثلاثة أسابيع إلى شهر ما لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وفي هذا السياق، واصل مسعود بزشکیان المطالبة بإعادة الصلاحيات التنفيذية والإدارية إلى الحكومة، وهو ما واجه معارضة صريحة من أحمد وحيدي. وفي مواجهة انتقادات بزشکیان، اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني أن الحكومة لم تُنفذ الإصلاحات الهيكلية قبل اندلاع الحرب، ما أسهم في الوضع الحالي.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف أكثر من 250 موقعًا في إيران ولبنان، خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، مُكملاً بذلك "عشرات من موجات الهجمات الواسعة" ضد هذين البلدين.
وأشار البيان إلى أن أكثر من 100 هدف في إيران، بما في ذلك "مراكز إنتاج الصواريخ الباليستية والصواريخ الجاهزة للإطلاق" و"منشآت تخزين الصواريخ"، تعرضت للهجوم.
كما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه في لبنان تم استهداف "أكثر من 170 موقعًا لحزب الله".
وأضاف البيان: "تعمل أربع فرق من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لتعميق العمليات البرية المستهدفة والقضاء على الميليشيات المسلحة".
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه منذ تصاعد النزاع، على خلفية الحرب مع إيران، قُتل خلال الشهر الماضي ما لا يقل عن 800 عنصر من حزب الله في لبنان، من بينهم مئات أعضاء "وحدة الرضوان" النخبوية.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت سابقًا بمقتل ما لا يقل عن 1189 شخصًا في لبنان نتيجة النزاعات، دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه خلال الأيام الأخيرة تم استهداف نحو 170 موقعًا لحزب الله، فيما تواصل القوات البرية عملياتها في جنوب لبنان.