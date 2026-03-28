صرح مصدر أمني إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" بأن الحوثيين في اليمن، المدعومين من إيران، أطلقوا صاروخهم الثاني تجاه إسرائيل بعد ساعات من الهجوم الأول، في خطوة اعتبرها المصدر بمثابة دخول الجماعة في الحرب.

‏وبحسب التقرير، أطلق الحوثيون صاروخ كروز نحو إسرائيل، وأوضح المصدر الأمني أن الصاروخين تم اعتراضهما دون وقوع أي إصابات أو أضرار.

‏وكان الحوثيون قد أعلنوا عند شن الهجوم الأول أنهم "أطلقوا مجموعة من الصواريخ الباليستية نحو أهداف عسكرية حساسة في إسرائيل".