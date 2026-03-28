أعلن الجيش الإسرائيلي إتمام موجة واسعة من الهجمات على عشرات البنى التحتية التابعة للنظام الإيراني في مناطق مختلفة من طهران للمرة الثالثة خلال اليوم. وأكد أن الهجمات انتهت قبل ساعات، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مزيد من التفاصيل.

وفي الوقت نفسه، أفاد شهود عيان لـ "إيران إنترناشيونال" بسماع دوي أصوات انفجارات عنيفة في شرق وشمال شرق وغرب طهران.



ووفقًا للرسائل الواردة، تم سماع أصوات طائرات مقاتلة وعدة انفجارات شديدة في المنطقة 15 وحي مسعوديه، حيث ذكر أحد المراسلين أن انفجارين قويين وقعا في منطقة نوبنياد، عند الساعة 22:53 (بالتوقيت المحلي) مع تصاعد دخان كثيف.

كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بشن هجوم على موقع في شارع سهروردي، مساء السبت 28 مارس (آذار)، ونُشرت تقارير عن وقوع انفجارات في مناطق إكباتان، جنت آباد، باليزي، وأحياء مسعوديه وخسرو بروز في المناطق 15 و21 من طهران.

