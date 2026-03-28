قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستواصل حملتها العسكرية ضد النظام الإيراني لفترة أطول لضمان تعطيل قدراته على المدى الطويل.

وفي مقابلة "بودكاست"، قال فانس إن الهدف هو منع تحول طهران إلى تهديد "لفترة زمنية طويلة جدًا".

وأضاف أنه رغم أن واشنطن قد حققت معظم أهدافها العسكرية سابقًا، وأن البعض قد يجادل بأن هذه الأهداف قد تحققت، فإنه يجب مواصلة العمليات لمنع إعادة بناء القدرات الإيرانية بسرعة.

وقال فنس: «الرئيس (ترامب) سيواصل العمليات لفترة أطول لضمان أننا لن نضطر لبدء الحرب مرة أخرى».

واتهم فانس إيران بالاستمرار في جهودها لتطوير الأسلحة النووية ووصفها بأنها تهديد مستمر لمصالح الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الإنجازات المحققة حتى الآن ليست دائمة بعد.

وردًا على المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة، قلل من تأثير ذلك واعتبره «استجابة مؤقتة».

كما أكد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى وجود طويل الأمد في إيران، مشيرًا إلى أن القوات ستنسحب بعد تحقيق الأهداف الأمنية.