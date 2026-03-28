استنادًا إلى المعلومات والرسائل الواردة من متابعي "إيران إنترناشيونال"، واجه المواطنون الإيرانيون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة، والذين كانوا خارج أراضي الدولة، إلغاء تأشيرات الإقامة الخاصة بهم؛ مما أدى إلى تشتت بعض هؤلاء الأشخاص في بلدانهم الأصلية وفي المطارات.

وتشير المعلومات الواردة لـ "إيران إنترناشيونال" إلى أن المواطنين الإيرانيين الحاصلين على إقامة في الإمارات، قبل سفرهم إلى هذا البلد، اكتشفوا أن إقامتهم أُلغيت ولم يعد بإمكانهم دخول الإمارات مجددًا.

وسبق أن تم نشر تقارير تفيد بإلغاء تأشيرات السياحة للمواطنين الإيرانيين الراغبين في السفر إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقال أحد المواطنين الإيرانيين المقيمين في الإمارات في حديثه مع "إيران إنترناشيونال" إنه بعد اندلاع الحرب، سافر مع عائلته إلى الهند، واكتشف أن إقامته قد أُلغيت. وأضاف أنه بينما يمكن لزوجته وأطفاله الذين يحملون جنسية غير إيرانية العودة إلى الإمارات، إلا أنه مُنع هو من دخول دبي.

وطلبت "إيران إنترناشيونال" توضيحًا من السلطات الإماراتية، لكنها لم تتلق أي رد حتى وقت نشر هذا التقرير.

