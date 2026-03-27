تقارير عن انفجارات وتحليق مكثف للمقاتلات في عدة مدن إيرانية
أفادت تقارير تلقتها "إيران إنترناشيونال" من مصادر ميدانية، اليوم الجمعة 27 مارس، بسماع دوي انفجارات وتحليق للطائرات المقاتلة في عدة مدن إيرانية، وفقاً للتفاصيل التالية:
بهبهان : وردت تقارير عن سماع أصوات مستمرة للمقاتلات تزامناً مع دوي انفجارات في ضواحي المدينة بين الساعة 01:00 و04:00 فجراً.
تبریز: سُمع دوي انفجار في تمام الساعة 02:00 فجراً في منطقة "ياغشیان" بالقرب من "شمیم بایداری".
أصفهان: سُمع دوي عدة انفجارات عنيفة في نقاط مختلفة من المدينة في تمام الساعة 03:25 فجراً.
إسلام شهر: سُمع دوي عدة انفجارات في المدينة بين الساعة 04:00 و04:35 فجراً.
نيسابور: أُبلغ عن تحليق طائرات مقاتلة فوق سماء المدينة في تمام الساعة 04:39 صباحاً.
كرج: سُمع دوي انفجار شديد للغاية في منطقة "عظيمية" عند الساعة 04:00 فجراً. كما وقع انفجاران عند الساعة 04:03 (أحدهما بعيد والآخر قريب جداً) في منطقة "شاهين فيلا"، مما أدى إلى اهتزاز المباني.
طهران: سُمع دوي انفجارات عنيفة في منطقتي "شيتغر" و"كوهك" عند الساعة 04:10 فجراً.
لار: رُصد إطلاق صاروخين من قاعدة القوات الجوية في تمام الساعة 05:10 صباحاً، تلاه بدقائق قليلة سماع صوت مقاتلات وعدة انفجارات.
بستك: سُمع صوت للمقاتلات عن قرب عند الساعة 05:15 فجراً، أعقبه سلسلة انفجارات متتالية مع اهتزازات شديدة في ضواحي المدينة. كما أُبلغ عن أصوات طائرات قوية واهتزازات عند الساعة 06:30 صباحاً.
مشهد: سُمع دوي عدة انفجارات ضخمة ترافقت مع أصوات طائرات مقاتلة وتصدي الدفاعات الجوية بين الساعة 06:00 و07:00 صباحاً.