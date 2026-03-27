استهدفت إيران، ليل الخميس وفجر الجمعة، كلاً من إسرائيل والمملكة العربية السعودية والكويت بهجمات باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ. ولم تسفر هذه الهجمات عن وقوع خسائر بشرية، حيث تم اعتراض الطائرات المسيرة التي أُطلقت.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيانين منفصلين عن اعتراض سبع طائرات مسيرة فوق المنطقة الشرقية.

من جانبه، أعلن الحرس الوطني الكويتي أن الدفاعات الجوية للبلاد تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين.

كما أفاد الجيش الإسرائيلي بإطلاق عدة صواريخ من إيران، إلا أن تقارير إعلامية إسرائيلية أكدت أن هذه الهجمات لم تتسبب في وقوع إصابات بشرية.