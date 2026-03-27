أعلن موقع "نت بلوكس"، صباح اليوم الجمعة، أن انقطاع الإنترنت في إيران دخل يومه الثامن والعشرين، بعد مرور 648 ساعة من العزلة الرقمية.
وأوضح التقرير أن الإيرانيين حُرموا من الوصول إلى الشبكات الدولية لما يزيد عن نصف المدة المنقضية منذ بداية العام الميلادي الحالي 2026.
وفي تطور لافت، كشف الموقع أن السلطات الإيرانية تعمل حالياً على استكمال آلية تقنية تهدف إلى حصر حق الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية على "الموالين للنظام الإيراني والمسؤولين الحكوميين" فقط، مما يعزز التوجه نحو نظام وصول انتقائي للشبكة الدولية.