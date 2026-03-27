أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن دولة الإمارات العربية المتحدة أبلغت حلفاءها بأنها ستشارك في قوة بحرية متعددة الجنسيات تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدة أنها ستعمل على ضمان عبور السفن من هذا الممر الملاحي الحيوي.

ووفقاً للصحيفة، فقد أخطرت أبوظبي الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بهذا الأمر، معلنةً عن نيتها إرسال قواتها البحرية واتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إيران.

وفي سياق متصل، صرح أحد المصادر للصحيفة بأن التركيز ينصب على تشكيل أوسع قوة دولية ممكنة، مشدداً على أن الهدف ليس الدخول في حرب مع إيران، بل الرد على ما وُصف بأنه "حرب ضد الاقتصاد العالمي".

كما أضافت "فايننشال تايمز" أن الإمارات تعمل بالتعاون مع البحرين على صياغة مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي للحصول على تفويض رسمي لهذه القوة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه الخطوة قد تصطدم بمعارضة من جانب روسيا والصين.