دوي انفجارات قوية في مصانع بمدينة شيراز جنوب إيران
أفادت رسائل واردة من مواطنين بسماع دوي انفجارات قوية بمصانع صدر شيمي، في مدينة شيراز، جنوب إيران، عند الساعة 21:45 (بالتوقيت المحلي) مساء الجمعة 27 مارس (آذار).
طلب برنامج "مكافأة من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية الحصول على معلومات حول عناصر سيبرانية تابعة للنظام الإيراني، بما في ذلك "بارسيان أفزار رايان برنا" و"مجموعة القرصنة حنظلة" والجماعات التابعة لها.
ونشر البرنامج عبر حسابه الناطق بالفارسية على منصة "إكس"، دعوة للأشخاص الذين لديهم معلومات عن هؤلاء العناصر أو شبكاتهم التابعة لتقديم التفاصيل، مثل الأسماء، الهويات على الإنترنت، والمواقع الجغرافية.
وجاء هذا المنشور بعد ساعات من تأكيد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أن قراصنة مرتبطين بالنظام الإيراني اخترقوا البريد الإلكتروني الشخصي لمديره، كاش باتيل، ونشروا الصور والوثائق على الإنترنت.
أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين، أن روسيا ترسل شحنة من الطائرات المسيّرة إلى إيران، بما في ذلك نسخ مطوّرة من تكنولوجيا تلك المسيّرات، التي كانت طهران قد زوّدت بها موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.
وقال مسؤول استخباراتي أوروبي إن مسؤولين من روسيا إيران أجروا خلال هذا الشهر محادثات "نشطة للغاية" بشأن نقل هذه الطائرات المُسيّرة من روسيا إلى إيران.
كما صرّح مسؤول عسكري أميركي بأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الشحنة عملية تسليم لمرة واحدة أم جزءًا من سلسلة عمليات نقل مستمرة.
طالبت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، برفع القيود عن مضيق هرمز، مؤكدين أن المرور في هذا الممر الحيوي يجب أن يكون "حرًا وآمنًا".
واجتمع وزراء خارجية ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، إضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الجمعة 27 مارس (آذار)، في منطقة قرب باريس.
وكانت متابعة التطورات في إيران والشرق الأوسط من أبرز محاور هذا الاجتماع.
وجاء في البيان المشترك للمشاركين التأكيد على ضرورة "ضمان حرية الملاحة الدائمة، بحرية وأمان، في مضيق هرمز"، واعتبروا ذلك "أمرًا حتميًا".
وأشاروا إلى أن هذا يجب أن يتم وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وبما يتوافق مع قواعد قانون البحار.
حذّر الحرس الثوري الإيراني موظفي الشركات الصناعية في المنطقة التي "يملكها مساهمون أميركيون أو متحالفة مع إسرائيل" بضرورة مغادرة أماكن عملهم فورًا.
وجاء في رسالة نُسبت إلى قائد القوة الجو- فضائية، التابعة للحرس الثوري الإيراني، مجيد موسوي، على شبكة "إكس"، أن ردودًا قادمة ستستهدف "المصالح الأميركية والإسرائيلية" في المنطقة.
وقد جاءت هذه التحذيرات عقب شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل عدة هجمات على منشآت صناعية ونووية في إيران، يوم الجمعة 27 مارس (آذار).
