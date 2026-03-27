طلب برنامج "مكافأة من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية الحصول على معلومات حول عناصر سيبرانية تابعة للنظام الإيراني، بما في ذلك "بارسيان أفزار رايان برنا" و"مجموعة القرصنة حنظلة" والجماعات التابعة لها.

ونشر البرنامج عبر حسابه الناطق بالفارسية على منصة "إكس"، دعوة للأشخاص الذين لديهم معلومات عن هؤلاء العناصر أو شبكاتهم التابعة لتقديم التفاصيل، مثل الأسماء، الهويات على الإنترنت، والمواقع الجغرافية.

وجاء هذا المنشور بعد ساعات من تأكيد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أن قراصنة مرتبطين بالنظام الإيراني اخترقوا البريد الإلكتروني الشخصي لمديره، كاش باتيل، ونشروا الصور والوثائق على الإنترنت.