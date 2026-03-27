طالبت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، برفع القيود عن مضيق هرمز، مؤكدين أن المرور في هذا الممر الحيوي يجب أن يكون "حرًا وآمنًا".
واجتمع وزراء خارجية ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، إضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الجمعة 27 مارس (آذار)، في منطقة قرب باريس.
وكانت متابعة التطورات في إيران والشرق الأوسط من أبرز محاور هذا الاجتماع.
وجاء في البيان المشترك للمشاركين التأكيد على ضرورة "ضمان حرية الملاحة الدائمة، بحرية وأمان، في مضيق هرمز"، واعتبروا ذلك "أمرًا حتميًا".
وأشاروا إلى أن هذا يجب أن يتم وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وبما يتوافق مع قواعد قانون البحار.