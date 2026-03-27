أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين، أن روسيا ترسل شحنة من الطائرات المسيّرة إلى إيران، بما في ذلك نسخ مطوّرة من تكنولوجيا تلك المسيّرات، التي كانت طهران قد زوّدت بها موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.

وقال مسؤول استخباراتي أوروبي إن مسؤولين من روسيا إيران أجروا خلال هذا الشهر محادثات "نشطة للغاية" بشأن نقل هذه الطائرات المُسيّرة من روسيا إلى إيران.

كما صرّح مسؤول عسكري أميركي بأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الشحنة عملية تسليم لمرة واحدة أم جزءًا من سلسلة عمليات نقل مستمرة.