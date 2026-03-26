أكد الجيش الإسرائيلي مقتل قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، وأعلن أن نائب رئيس الاستخبارات البحرية في الحرس الثوري، بهنام رضائي، قُتل معه أيضًا.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن تنكسيري كان يشرف على الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني وينسق بين القوات العسكرية الإيرانية في المنطقة.

ووفقًا للتقرير، كان رضائي ضمن مسؤولياته جمع المعلومات عن دول المنطقة، وتوجيه التعاون مع مختلف الأجهزة الاستخباراتية.