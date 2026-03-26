صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه يتعين على المفاوضين الإيرانيين أن يكونوا جادين، وذلك "قبل فوات الأوان".

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أن المفاوضين الإيرانيين "غرباء جداً" و"يتوسلون من أجل التوصل إلى اتفاق".

ووجه تحذيرًا شديدًا جاء فيه: "من الأفضل لهم أن يصبحوا جادين قريبًا، قبل فوات الأوان؛ لأنه بعد ذلك لن يكون هناك طريق للعودة، ولن تكون الأوضاع سارة على الإطلاق".

وأضاف ترامب أن الإيرانيين "هُزموا تمامًا من الناحية العسكرية".