قناة إسرائيلية: تنكسيري كان من المرشحين لقيادة الحرس الثوري الإيراني قبل مقتله
أفادت القناة 11 الإسرائيلية بمقتل قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، إثر هجوم استهدف شقة سكنية في منطقة بندر عباس.
وذكر التقرير أن عددًا من ضباط هيئة الأركان التابعة للحرس الثوري كانوا يتواجدون برفقة تنكسيري في الشقة المستهدفة وقت وقوع الهجوم.
وفي سياق تحليلها لأهمية العملية، أشارت القناة الإسرائيلية إلى أن تنكسيري كان يُعد أحد الخيارات المطروحة لتولي منصب القائد العام للحرس الثوري الإيراني.