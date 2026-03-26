أعلن رئيس مؤسسة "روس آتوم" الروسية للطاقة النووية، مغادرة مجموعة أخرى من الموظفين الروس العاملين بمحطة بوشهر النووية في إيران.

وكانت المؤسسة قد كشفت في الأيام الماضية أنها بصدد التحضير لعدة موجات من إجلاء موظفيها من المحطة، مشيرة إلى أن الخطة تقتضي الإبقاء على بضع عشرات فقط في الموقع.

يأتي ذلك بعد تصريح سابق للمدير التنفيذي لـ "روس آتوم" أكد فيه إجلاء 150 موظفًا من موظفي المحطة عبر أرمينيا، وذلك في أعقاب بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران.