أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن مصدر مطلع، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أبدى ميلاً لتنفيذ عملية برية واسعة في إيران.

وقال مسؤول من إحدى الدول الوسيطة بين طهران وواشنطن لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، يوم الخميس 26 مارس (آذار)، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران ستستسلم تحت ضغط العملية البرية.

وأضاف أن البيت الأبيض يعتقد أن النظام الإيراني لن يوافق على خطة ترامب المؤلفة من 15 بندًا لتفعيل وقف إطلاق النار، ولهذا تم إرسال آلاف الجنود الأميركيين إلى المنطقة لاحتلال جزيرة "خارك" الإيرانية.