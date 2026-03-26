ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري، نقلاً عن مصدر مطلع، أن إيران أُرسلت ردها رسميًا عبر وسطاء، على الـ 15 بندًا المقترحة من جانب الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مساء الأربعاء 25 مارس (آذار)، وأن طهران تنتظر رد الطرف المقابل.
وأضاف التقرير أن إيران شددت في ردها على ضرورة إنهاء العدوان والاغتيالات من جانب من سمته "العدو" ، وخلق شروط واقعية لمنع تكرار الحرب، وضمان التعويض عن الأضرار والخسائر بشكل واضح، وإنهاء الحرب في جميع الجبهات وفيما يتعلق بجميع مجموعات المقاومة المشاركة في هذه المعركة في كامل المنطقة.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن طهران ترى أن ادعاء الولايات المتحدة بشأن المفاوضات هو مجرد "مشروع خداع ثالث"، وأن الأميركيين يسعون من خلال "ادعاء السلام" إلى تحقيق عدة أهداف، منها: خداع العالم عبر تقديم أنفسهم على أنهم سلميون ويطالبون بإنهاء الحرب، وخفض أسعار النفط عالميًا. وكسب الوقت للتحضير لعمل عدواني جديد في جنوب إيران عبر غزو بري.