شهدت أسواق الأسهم، يوم الخميس 26 مارس (آذار) تقلبات نتيجة تراجع الآمال في إنهاء الحرب الإيرانية وارتفاع أسعار النفط؛ حيث أغلق مؤشر S&P 500 منخفضًا بنسبة 0.4 في المائة، ومؤشر "ناسداك" منخفضًا بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر "داو جونز" دون تغيير يُذكر تقريبًا.

وفي سوق الطاقة، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 3.8 في المائة ليصل إلى 100.93 دولار للبرميل، بعد أن كان سعره نحو 70 دولارًا قبل اندلاع الحرب.

كما ارتفع خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 93.05 دولار للبرميل، ما ساهم في نمو أسهم شركات النفط والغاز الطبيعي.

وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة المخاوف بشأن تفاقم التضخم، وضغط على القطاعات التي قد يؤدي فيها ارتفاع أسعار الطاقة إلى تراجع الطلب، مثل صناعة الصلب وغيرها من السلع الصناعية.