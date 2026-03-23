بالتزامن مع استمرار المواجهات، أعلنت عدة دول في المنطقة فجر الاثنين عن اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت من إيران.

وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات العربية المتحدة بأن أنظمة الدفاع الجوي تم تفعيلها، داعية المواطنين إلى الاحتماء في أماكن آمنة.

كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة، مشيرة إلى إصابة مواطن هندي في الشارقة جراء سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض أحد الصواريخ.

وفي المملكة العربية السعودية، ذكرت وزارة الدفاع السعودية أنه تم إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه الرياض، حيث تم اعتراض أحدهما، بينما سقط الآخر في منطقة غير مأهولة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الوزارة، تركي المالكي، تدمير طائرة مسيّرة على الحدود الشمالية.

وفي الكويت، أفاد الجيش بأنه يعمل على اعتراض وتدمير الصواريخ والطائرات المسيّرة المُطلقة.

أما في إسرائيل، فقد أعلن الجيش اعتراض عدة صواريخ في الشمال والضفة الغربية ووسط البلاد. وبحسب مسؤولين إسرائيليين، أصاب صاروخ مزوّد برأس حربي عنقودي منطقة في وسط البلاد دون أن يسفر عن خسائر بشرية، فيما سقط صاروخ آخر على ما يبدو داخل الأراضي اللبنانية.