"نت بلوكس": انقطاع الإنترنت في إيران يتجاوز 552 ساعة
أفاد موقع "نت بلوكس"، المتخصص في رصد اضطرابات وحجب الإنترنت حول العالم، بأن إيران تمر الآن بيومها الـ 24 من الانقطاع الشامل لشبكة الإنترنت.
وأوضح التقرير أن هذا الانقطاع، الذي تجاوزت مدته 552 ساعة متواصلة، يُعد من بين أشد حالات قطع الإنترنت المسجلة عالميًا.
ووفقًا للتقرير، فإن الوصول العام إلى شبكة الإنترنت الدولية مقطوع تمامًا عن المواطنين، حيث لا يُسمح بالوصول إلى الشبكة العالمية إلا من خلال "قائمة بيضاء" انتقائية حددتها سلطات النظام الإيراني، تمنح حق الاتصال لمستخدمين محددين فقط.