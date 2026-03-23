تحديد هوية الحارس الشخصي لعلي شمخاني بعد شهر من مقتله في هجمات طهران
أعلنت مهدية شادماني، ابنة علي شادماني "قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الذي قُتل خلال "حرب الـ12 يوماً"، عبر حسابها على "إنستغرام"، عن تحديد هوية جثة محمد قنبري، أحد الحراس الشخصيين لأمين المجلس الأعلى للدفاع الإيراني، علي شمخاني، وذلك بعد مرور شهر على مقتله.
كما أفادت شادماني ببدء التحضيرات لإقامة مراسم تشييع جثمان محمد قنبري.
يُذكر أن أمين المجلس الأعلى للدفاع الإيراني، علي شمخاني، كان قد قُتل في هجمات أميركية وإسرائيلية استهدفت مكتب خامنئي يوم السبت، 28 فبراير.