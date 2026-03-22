وأكد مجلس التحرير أن المعلومات التي حصلت عليها القناة من مصدر مقرب المجلس الأعلى للأمن القومي ومكتب الرئاسة الإيرانية، تُظهر أن "هذه المجزرة نُفذت بأمر مباشر من شخص المرشد الإيراني، علي خامنئي، وبمعرفة وتأييد صريح من رؤساء السلطات الثلاث، وبصدور أوامر إطلاق النار المباشر من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي".

وأوضح المجلس أنه استقى هذه الإحصائيات خلال اليومين الماضيين بناءً على معلومات من مصدر مقرب إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، ومصدرين في مكتب الرئاسة، وروايات واردة من عدة مصادر داخل الحرس الثوري في مدن مشهد وكرمانشاه وأصفهان، إضافة إلى شهادات شهود عيان وعائلات القتلى، وتقارير ميدانية، وبيانات متعلقة بالمراكز العلاجية، ومعلومات جمعها أطباء وممرضون في مدن مختلفة.

وشدد البيان على أن هذه البيانات تم فحصها وتدقيقها عبر مراحل متعددة ووفقاً للمعايير المهنية الدقيقة قبل الإعلان عنها.