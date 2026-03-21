وكالة "تسنيم": هجوم على سفينة ركاب فارغة في جزيرة خارك الإيرانية
أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن سفينة الركاب «برميسا» تعرضت لهجوم واشتعلت فيها النيران أثناء الاحتفال برأس السنة الفارسية الجديدة في رصيف مرواريد بجزيرة خارك.
وذكرت "تسنيم" أن السفينة كانت تنقل نحو 350 راكبًا في كل رحلة، لكنها كانت فارغة على ما يبدو وقت وقوع الحادث.
وأشار التقرير إلى أن سفينة الركاب «برميسا» كانت تعمل على خط خارك- جناوه.
كما أفادت صحيفة "شرق" الإيرانية بوقوع هجمات أمريكية وإسرائيلية استهدفت رصيفين للركاب والصيد في "بوشهر"، جنوب إيران.
وذكرت الصحيفة أن الهجوم وقع صباح السبت 21 مارش (آذار)، وأن رصيف الركاب في "بوشهر" تعرض للأضرار، كما لحقت أضرار بالمرافق والسفن التابعة له.
وفيما يخص رصيف الصيد جفره في بوشهر، أفادت الصحيفة بأن بعض معدات الصيد ومكان ربط القوارب تعرضت للتلف، بالإضافة إلى تدمير بعض السفن.