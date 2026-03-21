ذكرت مجلة "بوليتيكو" أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أبلغت المسؤولين الأجانب وغيرهم بأنها لن تعيد جدولة اجتماع ترامب مع زعيم الصين، شي جين بينغ، حتى انتهاء الحرب في إيران.

وقال دبلوماسي في واشنطن إن الإدارة أعلنت بوضوح أن المواعيد المستقبلية لاجتماع ترامب وشي ستُقترح فقط بعد انتهاء الصراع الإيراني.

وفي الوقت نفسه، نفى البيت الأبيض أي ارتباط بين جدول الاجتماع بين رئيسي الولايات المتحدة والصين والحرب في إيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي: «هذا خبر زائف. الولايات المتحدة والصين يجريان محادثات بنّاءة حول تعديل جدول سفر ترامب، وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا».

كما أعلنت السفارة الصينية أنه «لا توجد معلومات لتقديمها» بشأن أي تأجيل محتمل لجدولة الاجتماع.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أنه كان من المقرر عقد الاجتماع المنتظر بين ترامب وشي في نهاية شهر مارس (آذار) الجاري، لكن ترامب صرح يوم الاثنين الماضي بأن اللقاء «سيتأجل نحو شهر» بسبب «الحرب القائمة».

وأضاف يوم الخميس الماضي أن اللقاء «سيحدث بعد شهر ونصف الشهر تقريبًا».

وفي الوقت نفسه، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الأربعاء الماضي إن هذا الاجتماع قد لا يُعقد قبل مايو (أيار) المقبل.