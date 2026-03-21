أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، وجهاز الموساد الإسرائيلي، وأجهزة استخبارات أخرى تسعى للعثور على أي دلائل لوجود مجتبى خامنئي، لأنه منذ إعلان تنصيبه مرشدًا جديدًا بعد مقتل والده، لا يزال بعيدًا عن الأنظار العامة.

وذكر "أكسيوس" أن أجهزة الاستخبارات كانت تنتظر صدور بيان مصوّر لمجتبى خامنئي بمناسبة "عيد النوروز"، كما كان يفعل والده، إلا أن ما صدر كان مجرد بيان مكتوب فقط.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لـ "أكسيوس": "ليس لدينا أي دليل على أنه فعلاً هو من يصدر الأوامر". في حين وصف مسؤول أميركي الوضع بأنه "أكثر من غريب".

وأضاف المسؤول الأميركي: "لا نعتقد أن الإيرانيين تكبدوا كل هذا العناء لاختيار شخص ميت كقائد، ومع ذلك، لا يوجد أي دليل على أنه يتولى الأمور".

كما ذكر مسؤول أميركي آخر أن وكالة الاستخبارات المركزية تحاول التأكد مما إذا كانت الصور التي نُشرت لمجتبى خامنئي مع رسالة نوروز حديثة أم لا.

وقال: "كنا نتوقع رؤية مجتبى بطريقة ما، لكنه لم يستغل الفرصة ولم يتبع التقليد".