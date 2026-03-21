الجيش الإسرائيلي يدمر موقع صواريخ في غرب إيران خلال ثوانٍ
نشر الجيش الإسرائيلي فيديو على منصة "إكس" يظهر هجومًا جويًا على موقع صواريخ تابع للجمهورية الإسلامية في غرب إيران.
وأوضح الجيش أن سلاح الجو، بقيادة دقيقة من المعلومات العسكرية، نفّذ خمس غارات خلال ثوانٍ معدودة، مستهدفًا قوات وحدة الصواريخ البالستية في غرب إيران.
وأشار الجيش إلى أنه نتيجة هذا الهجوم، تم القضاء على عدد كبير من عناصر وحدة الصواريخ البالستية الذين كانوا موجودين في الموقع لتنفيذ أعمال إرهابية ضد إسرائيل ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط.