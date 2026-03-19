أشار رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، دان كين، خلال مؤتمر صحافي، إلى استخدام القنابل الخارقة للتحصينات، قائلاً: "سنستمر في الهجوم على مخازن الأسلحة العسكرية للقضاء على القدرات الصاروخية الإيرانية".

وأضاف رئيس هيئة الأركان الأميركية أنه سيتم القضاء على تهديد "الميليشيات" المسلحة في العراق ضد القوات الأميركية.

وأوضح: "شنت طائرات AH-64 هجمات على الميليشيات المسلحة التابعة لإيران في العراق للقضاء على تهديدها ضد القوات الأميركية".