قال قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، براد كوبر، في مقطع فيديو حول آخر تطورات عملية "الغضب الملحمي"، إن القوات الأميركية نفذت يوم الجمعة الماضي ضربة دقيقة بجزيرة "خارك" الإيرانية، دمرت خلالها أكثر من 90 هدفًا عسكريًا، بينها مستودعات ألغام وصواريخ بحرية وبنى تحتية أخرى.

وأضافت القيادة المركزية الأميركية أن الطيارين في القوات الجوية والبحرية ومشاة البحرية نفذوا حتى الآن أكثر من ستة آلاف طلعة قتالية، مع تركيز العمليات على تدمير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والتهديدات البحرية الإيرانية.

وذكرت أن أكثر من 100 قطعة بحرية عسكرية تابعة لإيران قد دُمّرت.

وأعلنت أيضًا أن إيران نفّذت خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 300 هجوم على دول منها عُمان، السعودية، إسرائيل، الأردن، قبرص، تركيا، أذربيجان، الإمارات، قطر، العراق، الكويت والبحرين، مستهدفة المدنيين عمدًا.

وأوضحت القيادة أن إيران استهدفت مؤخرًا الأحياء المدنية في تل أبيب باستخدام قنابل عنقودية، مؤكدة أن الولايات المتحدة تدين هذا الاعتداء.