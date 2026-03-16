أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده كانت قد وجهت تحذيرات مسبقة لدول المنطقة منذ أشهر، مشيرًا إلى أن طهران ستقوم باستهداف القواعد العسكرية والمنشآت الأميركية في المنطقة.

وأوضح بقائي في تصريحاته: "شهدنا اليوم استخدامًا مستمرًا من قِبل الولايات المتحدة للقواعد العسكرية، والمرافق، والمنشآت، وكافة قدراتها الموجودة في دول المنطقة، وهو أمر لا يمكن إنكاره".

وفي سياق متصل، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على رغبة بلاده في الحفاظ على علاقات حسن الجوار، قائلاً: "لطالما أكدنا أننا لا نكنّ أي عداء أو خصومة تجاه دول المنطقة، وسنبقى جيرانًا إلى الأبد".

