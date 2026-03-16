أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن حكومته تعمل على إيجاد حل سريع لوقف التهديدات الإيرانية ضد دول الجوار، مؤكدًا اتخاذ إجراءات عملية لحماية المواطنين البريطانيين، وصون مصالح المملكة المتحدة، إلى جانب دعم الشركاء في المنطقة.

وأوضح ستارمر أن الآلاف من القوات البريطانية موجودون حاليًا في قبرص وعموم المنطقة، مشيرًا إلى نشر ثلاث وحدات من الطائرات المقاتلة، إضافة إلى فرق متخصصة في التصدي للطائرات المسيّرة، وذلك بهدف اعتراض الهجمات الإيرانية.

وفي سياق المسار الدبلوماسي، أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن وزير الخارجية أجرى زيارات ميدانية للمنطقة في الأيام الأخيرة، مؤكدًا استمراره في التواصل الوثيق مع قادة الدول الخليجية وأوروبا ودول أخرى.

وشدد ستارمر على الأهمية الاستراتيجية لمواصلة دعم أوكرانيا، محذرًا في الوقت ذاته من السماح للنزاع في الشرق الأوسط بأن يصب في مصلحة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

