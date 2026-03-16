توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، بمصيرٍ مماثلٍ لسلفه حسن نصر الله، والمرشد الإيراني علي خامنئي، وذلك خلال جلسة لتقييم الأوضاع العسكرية.
وفي تصريحات شديدة اللهجة، قال كاتس: "إذا كان نعيم قاسم يشعر بالحنين إلى نصر الله وخامنئي، فبإمكانه قريبًا جدًا لقاؤهما في أعماق الجحيم، جنبًا إلى جنب مع كل أولئك الذين فشلوا في مسارهم الشرير".
واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي الأمين العام لحزب الله بالاختباء تحت الأرض، محملًا إياه المسؤولية عن تهجير أكثر من مليون مواطن شيعي في مناطقهم.
وأكد كاتس أن "حزب الله سيدفع ثمنًا باهظًا جراء اعتداءاته وأنشطته التي تندرج ضمن مسار إيران الرامي إلى تدمير إسرائيل".