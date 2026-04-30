إعدام شاب إيراني بعد اعتقاله خلال الاحتجاجات الأخيرة بدعوى "التعاون مع العدو"
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق ساسان آزادوار، أحد المتظاهرين الذين جرى اعتقالهم خلال "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة".
وذكرت السلطة القضائية أن آزادوار، وهو لاعب كاراتيه يبلغ من العمر 21 عامًا ومن سكان أصفهان، كان محتجزاً في سجن "دستجرد" في أصفهان، كما أنه يحمل سجلاً رياضيًا يتضمن فوزه ببطولات على مستوى المحافظة.
وأضافت أن التهم الموجهة إليه شملت "التعاون الفعّال مع العدو، وتخريب مركبة تابعة لقوات الشرطة، والتحريض على اقتتال المواطنين وقتل بعضهم البعض بهدف زعزعة أمن البلاد، وتشجيع الآخرين على إثارة الاضطرابات والفوضى داخل البلاد".
أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلاً عن مجموعة الاستخبارات "سايت"، بأن مجموعة غير معروفة تُدعى "حركة أصحاب اليمين الإسلامية"، ويُعتقد أن لها صلة بإيران، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع ظهر الأربعاء 29 أبريل (نيسان) في شمال لندن، وأسفر عن إصابة شخصين يهوديين.
ووفقًا لهذه الجهة الأميركية الخاصة التي ترصد وتُحلل نشاط الجماعات المتطرفة والإرهابية على الإنترنت، فإن الهجوم نُفذ بشكل فردي.
وبحسب تقرير "سايت"، فإن المجموعة المعروفة اختصارًا باسم "HAYI"، نشرت بيانًا عبر الإنترنت قالت فيه: "استُهدف الصهاينة على يد ذئابنا المنفردة في منطقة غولدرز غرين بلندن".
وأضاف التقرير أن المجموعة أعلنت، خلال الشهرين الماضيين، مسؤوليتها عن سلسلة هجمات استهدفت مواقع مرتبطة باليهود في أنحاء أوروبا. وكانت شرطة لندن قد وصفت الحادث بأنه "عمل إرهابي" بعد اعتقال شخص هاجم مدنيين بسكين.
أفاد مراسل "إيران إنترناشيونال" بإصابة شخصين بجروح، إثر هجوم نفذه شخص بسلاح أبيض في شارع "غولدرز غرين" شمالي العاصمة البريطانية لندن.
ووقع الحادث بالقرب من كنيس يهودي، وعلى مقربة من "جدار ضحايا الاحتجاجات العامة في إيران".
وذكرت الشرطة أن المهاجم كان ينوي استهداف يهود، فيما أكدت شرطة ميتروبوليتان لندن أن عناصرها تمكنوا من اعتقال المشتبه به بعد السيطرة عليه باستخدام مسدس صعق كهربائي.
ووفقًا لتقرير مراسل "إيران إنترناشيونال"، فقد أصيب الضحيتان بجروح، إلا أن حالتهما الصحية وُصفت بالمستقرة. وقد هرعت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.
طالب عدد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان، عبر عريضة عامة، بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية في بريطانيا، محذرين من أنشطته داخل إيران وخارجها.
وجاء في البيان أن الحرس الثوري لعب، على مدى أكثر من أربعة عقود، دورًا في الاعتقالات والتعذيب وعمليات الإعدام الواسعة داخل إيران، وأن نطاق أنشطته امتد إلى خارج البلاد، بما في ذلك بريطانيا.
وأكد النشطاء أن بريطانيا تُعد الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تُدرج الحرس الثوري بعد على قائمة الإرهاب، مشيرين إلى أن تزايد المخاوف الأمنية يجعل هذا الملف بحاجة إلى تحرك عاجل.
كما أشار البيان إلى رصد عدة مخططات مرتبطة بالنظام الإيراني من قبل الأجهزة الأمنية البريطانية، قد تهدد سلامة المعارضين والمؤسسات العامة.
ودعا الموقّعون إلى إدراج الحرس الثوري فورًا على قائمة المنظمات الإرهابية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، وتجميد الأصول المرتبطة به، وإغلاق المؤسسات التابعة له. كما حثّت شيوا محبوبی المواطنين على الانضمام إلى العريضة والمساهمة في رفع مستوى الوعي العام.
تواصلت فعاليات الأسبوع الـ 118 من حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، يوم الثلاثاء 28 أبريل (نيسان)، مع إضراب عن الطعام نفّذه سجناء منضوون في هذه الحملة داخل 56 سجنًا في إيران.
وقالت الحملة، في بيان، إنها تعرب عن تعاطفها مع عائلات أمير علي مير جعفري، عرفان كياني، عامر رامش، مهدي فريد وسلطان علي شيرزادي، وهم سجناء سياسيون تم إعدامهم، مشيرة إلى أن جثتين من بينهم لم تُسلَّما إلى ذويهما، معتبرة أن سياسة "الإخفاء القسري" التي تتبعها السلطات تُعدّ "جريمة ضد الإنسانية".
كما أفادت الحملة بتعرض سجناء سياسيين وموقوفين مؤخرًا للضرب والتعذيب والإهانة في سجون مختلفة، مضيفة أن بعض عناصر السجون يلجؤون إلى حلق رؤوس السجناء وسبّهم وإهانتهم بهدف إذلالهم، ووصفت هذه الممارسات بأنها "غير إنسانية" وتزداد قسوة حتى في لحظات اقتياد السجناء إلى تنفيذ أحكام الإعدام.
وانتقدت الحملة ما وصفته بسياسات "السلطات العليا في النظام الديني الحاكم"، محذرة من أنها تؤدي إلى انتهاكات حقوق الموقوفين، وإصدار أحكام قاسية دون محاكمات عادلة، خصوصًا في سياق الاحتجاجات الأخيرة والأوضاع المرتبطة بالحرب.
أفادت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" من أقارب ساسان آزادور، وهو لاعب كاراتيه إيراني يبلغ من العمر 21 عامًا من مدينة أصفهان، بأن حكم الإعدام الصادر بحقه بات قريب التنفيذ بعد تصديقه من قِبل المحكمة العليا الإيرانية.
وذكرت المصادر أن الحكم صدر قبل عطلة عيد النوروز، وبعد تقديم اعتراض عليه تم تأييده لاحقًا من المحكمة العليا. وتم تبليغ الحكم إلى محاميه، بينما يُحتجز حاليًا في سجن دستغرد في أصفهان.
ويُذكر أن آزادور يحمل سجلاً رياضيًا يتضمن الفوز ببطولة على مستوى محافظة أصفهان في الكاراتيه.
كما أفادت العائلة بأنه تم استدعاؤها للزيارة، وهي خطوة تقول مصادر مقربة إنها قد تشير إلى اقتراب تنفيذ الحكم. وقد صدر الحكم عن الفرع الأول من المحكمة الثورية في أصفهان برئاسة القاضي براتي.