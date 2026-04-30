وذكرت السلطة القضائية أن آزادوار، وهو لاعب كاراتيه يبلغ من العمر 21 عامًا ومن سكان أصفهان، كان محتجزاً في سجن "دستجرد" في أصفهان، كما أنه يحمل سجلاً رياضيًا يتضمن فوزه ببطولات على مستوى المحافظة.

وأضافت أن التهم الموجهة إليه شملت "التعاون الفعّال مع العدو، وتخريب مركبة تابعة لقوات الشرطة، والتحريض على اقتتال المواطنين وقتل بعضهم البعض بهدف زعزعة أمن البلاد، وتشجيع الآخرين على إثارة الاضطرابات والفوضى داخل البلاد".

