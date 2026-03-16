نشر أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، عبر حسابه بشبكة "إكس"، رسالة قال إنها موجهة إلى المسلمين في العالم والحكومات الإسلامية، أشار فيها إلى أنه بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية، لم تقدّم أي من "الدول الإسلامية" المساعدة لإيران.

وجاء في الرسالة: "أليست تصرفات الدول الإسلامية متناقضة مع قول النبي: (من لم يُنجد مسلمًا فهو ليس بمسلم)؟ فأي نوع من الإسلام هذا؟".

وأضاف لاريجاني أن بعض الدول تجاوزت الحدود، وقالت: "إن إيران باتت عدوهم لأنها استهدفت قواعد ومصالح الولايات المتحدة وإسرائيل في أراضيهم".

وتابع مخاطبًا "المسلمين في العالم والدول الإسلامية": "فكِروا في مستقبل العالم الإسلامي. عليكم أن تدركوا أن الولايات المتحدة لا وفاء لها، وإسرائيل عدوكم. فكروا للحظة في أنفسكم ومستقبل المنطقة. إيران تسعى لخدمتكم ولا تنوي السيطرة عليكم".

