عقوبات أوروبية على 16 فردًا وثلاث مؤسسات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية وأمين المجلس الأمني الوطني في إيران، علي أكبر بورجمشيديان؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
كما ضمت قائمة العقوبات الأوروبية كلاً من: رئيس منظمة السجون، غلام علي محمدي، وقائد شرطة الإنترنت في طهران الكبرى، داوود معظمي غودرزي، ورئيس المنظمة العقائدية والسياسية لقوى الأمن الداخلي، علي شيرازي، ورئيس شرطة الوقاية، محمد معظمي غودرزي.
كما أضيف إلى قائمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي كلاً من حسين يكتا، قائد في الحرس الثوري الإيراني، أحمد بيكدلي، نائب العمليات في مقر ثار الله، محمد نصيري بور، نائب مدعي عام طهران، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة في نيابة إيفين: أمير حسين تاریان، ناصر جلایر سرنقي، ومحمود حاج مرادي.