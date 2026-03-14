قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن إيران سترد على أي هجوم يستهدف منشآت الطاقة في البلاد.

وأضاف أن القوات الإيرانية ستستهدف، في حال تعرض منشآتنا للقصف، منشآت الشركات الأميركية في المنطقة أو الشركات التي تمتلك الولايات المتحدة حصصًا فيها.

وأكد أن طهران سترد حتمًا على هذه الهجمات، مع الحرص في الوقت نفسه على تجنب استهداف المناطق ذات الكثافة السكانية.