أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن أحد قادة الحرس الثوري الإيراني قُتل خلال هجوم وقع هذا الأسبوع في لبنان.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد استُهدف هشام عبد الكريم ياسين يوم الأربعاء 11 مارس (آذار). وأشار البيان إلى أنه كان “قائدًا رئيسيًا” في وحدة الاتصالات التابعة لحزب الله، وكذلك في “فيلق فلسطين” التابع لقوة القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن ياسين كان يشارك في إعادة بناء قدرات حزب الله، وكان يسعى إلى “تعزيز نفوذ النظام الإيراني في لبنان”.