أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن شخصين من موظفي قنصلية الإمارات في إقليم كردستان أُصيبا بجروح إثر هجوم بطائرة مسيّرة استهدف القنصلية.

وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام إقليم كردستان بأنه منذ السبت 28 فبراير (شباط)، وحتى ظهر السبت 14 مارس (آذار)، تعرضت أربع محافظات في الإقليم لـ 316 هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وبحسب هذه التقارير، فقد أُطلق من هذا العدد 265 صاروخًا وطائرة مسيّرة باتجاه أربيل وحدودها، و44 صاروخًا وطائرة مسيّرة باتجاه السليمانية وحدودها. كما أنه منذ بداية هذه الحرب حتى الآن، أُطلقت خمس طائرات مسيّرة باتجاه محافظة دهوك أو سقطت عند حدودها، وأُطلقت طائرتان مسيّرتان أيضًا باتجاه حدود محافظة حلبجة.

ووفق هذه الإحصاءات، أسفرت هذه الهجمات حتى الآن عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 41 آخرين.