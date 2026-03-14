ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على "تروث سوشال"، أن قاعدة أميركية في المملكة العربية السعودية تعرّضت لهجوم قبل أيام، إلا أن الطائرات لم تُصَب أو تتعرض للتدمير.

ووصف ترامب الأنباء عن تضرر خمس طائرات أميركية للتزود بالوقود في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالهجوم الصاروخي الإيراني بأنها مزيفة، مضيفاً أن أربع من هذه الطائرات الخمس لم تُصب بأي أذى، وطائرة واحدة تعرضت لأضرار لكنها ستتمكن من التحليق قريبًا.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مسؤولين أميركيين أن خمس طائرات تزود بالوقود تابعة للقوات الجوية الأميركية في قاعدة الأمير سلطان الجوية، بينما كانت على الأرض، استُهدفت وتضررت جراء هجوم صاروخي إيراني.