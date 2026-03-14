كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال": "آمل أن تُرسل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى تأثرت بهذا الحظر المصطنع سفنها إلى المنطقة، لضمان ألا يشكل مضيق هرمز تهديداً من أي دولة عاجزة بالكامل".

وأضاف دونالد ترامب: "العديد من الدول، خاصة تلك التي تضررت من محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز، سترسل سفنها الحربية بالتعاون مع الولايات المتحدة للحفاظ على فتح المضيق وضمان أمنه".

وتابع ترامب: "لقد دمّرنا سابقًا 100 بالمائة من القدرات العسكرية لإيران، لكن من السهل عليهم، بغض النظر عن حجم الخسائر التي تكبدوها، إرسال طائرة مسيّرة أو قنبلة صغيرة أو إطلاق صاروخ قصير المدى في أي نقطة من هذا الممر المائي. وفي الوقت نفسه، قامت الولايات المتحدة بقصف الساحل بشدة وستواصل باستمرار استهداف القوارب والسفن الإيرانية في المياه".

وختم بالقول: "على أي حال، سنعيد قريبًا مضيق هرمز مفتوحًا وآمنًا وحرًا".