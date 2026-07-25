او گفت: «باشگاه نیز پیگیر این موضوع است، اما با همه احترامی که برای آنها قائلم، بیش از روزهای یکشنبه یا دوشنبه نمی‌توانم منتظر بمانم، زیرا باید هرچه سریع‌تر تیم کامل خود را در اختیار داشته باشم.»

سرمربی استقلال گفت: «یکی از مهم‌ترین درخواست‌های من از مدیریت باشگاه، توجه ویژه به تعصب بازیکنان نسبت به پیراهن استقلال بود. بازیکنی که بگوید در جای دیگری شرایط مالی بهتری دارد و قلبش با استقلال نیست، بهتر است از تیم جدا شود.»

او گفت: «از ابتدا می‌دانستیم پنجره نقل‌وانتقالات باشگاه بسته است و باز شدن آن کار بسیار دشواری خواهد بود. باوجوداینکه مدیریت باشگاه تمام تلاش خود را برای حل این موضوع انجام می‌داد، واقع‌بین بودیم و امید چندانی به جذب بازیکن جدید نداشتیم.»

بختیاری‌زاده گفت: «شخصا برای حفظ بازیکنانی مانند کوشکی و یاسر با آنها صحبت کردم و همچنین چندین نوبت با رستم که مشکلاتی داشت، گفت‌وگو کردم. می‌دانم باشگاه نیز همزمان پیگیر وضعیت قرارداد آنها بود. خوشحالم که این بازیکنان به خاطر تعصب به پیراهن استقلال و احترام به هواداران، تصمیم گرفتند در کنار ما بمانند و از این بابت از آنها تشکر می‌کنم.»

او گفت: «جدایی جلالی و غلامی کاملاً با نظر فنی من انجام شد و هیچ ارتباطی به مسائل اخلاقی یا انضباطی نداشت. آنها از بهترین و حرفه‌ای‌ترین بازیکنان بودند، اما با توجه به اهداف تاکتیکی این فصل، احساس کردم فرصت بازی کمتری خواهند داشت. ترجیح دادم به جوانان مستعد استقلال فرصت داده شود.»

بختیاری‌زاده درباره منیر الحدادی گفت: «او بازیکن بزرگی بود و ما به حضورش نیاز داشتیم، اما خودش تمایلی به بازگشت نداشت و به باشگاه اعلام کرده بود که به هیچ عنوان قصد بازگشت ندارد.»

او گفت: «نازون و جنپو متأسفانه کیفیت فنی مورد انتظار را نداشتند و اعتقاد دارم بهتر است این فرصت در اختیار بازیکنان داخلی قرار بگیرد.»

البته اگر پنجره نقل‌وانتقالات باز شود، با آقای تاجرنیا صحبت کرده‌ایم تا یک بازیکن خارجی بزرگ و تأثیرگذار جذب کنیم؛ بازیکنی که از همان ابتدا بتواند به تیم کمک کند و از نظر فنی سطحی بالاتر از بازیکنان داخلی داشته باشد، نه اینکه صرفاً عنوان بازیکن خارجی را یدک بکشد.