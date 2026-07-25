ووزینیا در جام جهانی بدون باشگاه بود و پیش از آن در لیگ دسته دوم پرتغال بازی می‌کرد.

به نوشته بیلد، آنیبال موسا، رییس باشگاه کولو کولو، گفت: «ووزینیا به بازیکن کولو کولو تبدیل خواهد شد. او در روزهای آینده به شیلی می‌آید، آزمایش‌های پزشکی اجباری را پشت سر می‌گذارد و سپس در ورزشگاه به طور رسمی معرفی خواهد شد.»

درخشش ووزینیا در جام جهانی

ووزینیا یکی از چهره‌های اصلی جام جهانی اخیر بود. او همراه با کیپ‌ورد، که نخستین حضور خود در جام جهانی را تجربه می‌کرد و از شانس‌های پایین مسابقات به شمار می‌رفت، به شکلی غیرمنتظره به مرحله حذفی صعود کرد.

عملکرد او در مرحله گروهی برابر اسپانیا، که با تساوی بدون گل پایان یافت، و همچنین در دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی مقابل آرژانتین، که با شکست ۳ بر ۲ کیپ‌ورد پس از وقت اضافه همراه شد، باعث شد در سطح جهانی شناخته شود.

تعداد دنبال‌کنندگان او در شبکه‌های اجتماعی نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافت. ووزینیا در آغاز جام جهانی حدود ۵۰ هزار دنبال‌کننده در اینستاگرام داشت، اما اکنون نزدیک به ۳۰ میلیون نفر او را دنبال می‌کنند.

در پی این عملکرد درخشان، ارزش این دروازه‌بان ۴۰ ساله نیز افزایش یافت و از ۵۰ هزار یورو به ۵۰۰ هزار یورو رسید.

کولو کولو ووزینیا را به عنوان بازیکن آزاد به خدمت گرفت و برای جذب او مبلغی پرداخت نکرد. به گزارش فابریتزیو رومانو، دو باشگاه از لیگ دسته دوم برزیل نیز به جذب این دروازه‌بان علاقه‌مند بودند.

ووزینیا اکنون شانس کسب جام با کولو کولو را خواهد داشت. این باشگاه تاکنون ۳۴ بار قهرمان لیگ شیلی و ۱۴ بار قهرمان جام حذفی این کشور شده است.