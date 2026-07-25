جیمز پیش‌تر بارها از ترامپ انتقاد کرده و از نامزدهای حزب دموکرات، از جمله هیلاری کلینتون، جو بایدن و کامالا هریس، حمایت کرده است.

لبران جیمز، ۴۱ ساله، روز جمعه اعلام کرد که به دوران حرفه‌ای خود با تیم فیلادلفیا سونی‌سیکسرز ادامه خواهد داد.

ترامپ در نشست خبری خود در کاخ سفید، در پاسخ به سوالی درباره این انتقال، توضیح داد که چرا مایکل جردن را بهترین بازیکن تاریخ می‌داند.

مایکل جردن، ۶۳ ساله، در دهه ۱۹۹۰ همراه شیکاگو بولز شش بار قهرمان لیگ ان‌بی‌ای شد و پنج بار نیز عنوان ارزشمندترین بازیکن لیگ (MVP) را به دست آورد.

ترامپ در پاسخ به این سوال که جردن یا جیمز «بهترین بازیکن تاریخ» هستند، گفت: «مایکل جردن دوست من است. با او گلف بازی می‌کنم. آدم واقعا خوبی است.»

او افزود: «فکر می‌کنم لبران شاید نژادپرست باشد، یا شاید هم از ترامپ خوشش نمی‌آید. نمی‌دانم. من فقط کسانی را دوست دارم که از من خوششان بیاید، بنابراین بدون تردید مایکل جردن را انتخاب می‌کنم.»

جیمز تاکنون به اظهارات ترامپ واکنشی نشان نداده است. او در دوره‌های ریاست‌جمهوری ترامپ بارها از او انتقاد کرده و در انتخابات از نامزدهای حزب دموکرات، از جمله هیلاری کلینتون، جو بایدن و کامالا هریس، حمایت کرده است.

جیمز در سال ۲۰۱۷ نیز پس از اختلاف بر سر دعوت تیم‌های قهرمان ان‌بی‌ای به کاخ سفید، ترامپ را «آدمی بی‌عرضه» توصیف کرده بود.

لبران جیمز تاکنون چهار بار با تیم‌های میامی هیت، کلیولند کاوالیرز و لس‌آنجلس لیکرز قهرمان ان‌بی‌ای شده است. او همچنین چهار بار عنوان ارزشمندترین بازیکن لیگ را کسب کرده و رکورددار بیشترین امتیاز و بیشترین تعداد بازی در تاریخ ان‌بی‌ای است.

جیمز پس از اعلام پیوستن به فیلادلفیا سونی‌سیکسرز، امیدوار است پنجمین قهرمانی خود را نیز با این تیم به دست آورد.

فیلادلفیا اکنون در کنار لبران جیمز، جوئل امبید، تایریس مکسی و جیلن براون را نیز در اختیار دارد.

جیمز در پیامی مفصل در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «باور دارم می‌توانم به فیلادلفیا سونی‌سیکسرز کمک کنم تا به تیمی قهرمان تبدیل شود.»