این یافته‌ها از سوی «گروه کپنهاگ»، شبکه‌ای مستقل متشکل از نهادهای بین‌المللی که در زمینه شناسایی، مقابله و پیشگیری از دستکاری رقابت‌های ورزشی فعالیت می‌کند، پس از نظارت بر سلامت هر ۱۰۴ مسابقه این رقابت‌ها منتشر شده است.

گزارش کامل این نهاد هنوز منتشر نشده، اما شورای اروپا خلاصه‌ای از نتایج آن را منتشر کرده است.

به گفته منابع آگاه از محتوای این گزارش، از جمله مواردی که به عنوان هشدار درباره احتمال بی‌نظمی ثبت شده‌اند، می‌توان به این موارد اشاره کرد:

- کارت قرمز تمبا زوانه، بازیکن آفریقای جنوبی، در دقیقه ۸۴ دیدار افتتاحیه تیمش برابر مکزیک.

- ثبت ۴.۸ میلیون دلار شرط در بازار پیش‌بینی مبتنی بر رمزارز پولی‌مارکت روی پیروز نشدن اسپانیا مقابل کیپ ورد در مرحله گروهی؛ مسابقه‌ای که بدون گل به پایان رسید.

- تاخیر سه دقیقه و ۳۰ ثانیه‌ای تیم کمک‌داور ویدیویی برای مردود اعلام کردن گل فران تورس در پیروزی ۴ بر صفر اسپانیا مقابل عربستان سعودی.

در این گزارش همچنین آمده است که پولی‌مارکت روز دوم جولای، ۱۱ تیر بازاری با این پرسش ایجاد کرد که «آیا فولارین بالوگان مقابل بلژیک بازی خواهد کرد؟» این بازار همان روزی راه‌اندازی شد که مهاجم تیم ملی آمریکا در دیدار برابر بوسنی و هرزگوین در مرحله یک‌شانزدهم نهایی کارت قرمز دریافت کرد.

کمیته انضباطی فیفا سه روز بعد در ۱۴ تیر اعلام کرد که محرومیت بالوگان به حالت تعلیق درآمده و او می‌تواند مقابل بلژیک بازی کند.

به گفته منابع به اتلتیک، گزارش گروه کپنهاگ تاکید کرده است که برای هیچ‌یک از ۱۴ بازیکن دیگری که در طول مسابقات کارت قرمز دریافت کردند و محرومیتشان نیز تعلیق نشد، بازار مشابهی ایجاد نشده بود.

بالوگان در دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی آمریکا مقابل بوسنی و هرزگوین از زمین اخراج شد و به طور خودکار دیدار برابر بلژیک را از دست داد، اما کمیته مستقل انضباطی فیفا اجرای محرومیت او را تعلیق کرد و این مهاجم ۲۵ ساله در شکست ۴ بر ۱ برابر بلژیک از ابتدا به میدان رفت.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تایید کرد که با اینفانتینو تماس گرفته و از او خواسته است محرومیت بالوگان بازنگری شود.

بخشش مهاجم آمریکا با جنجال‌های متعددی همراه شده است؛ از جمله آتش اختلاف میان یوفا و فیفا را شعله‌ور کرد. علاوه بر اینکه بیش از ۷۰ نماینده پارلمان اروپا خواستار تحقیق درباره فیفا و رییس آن در ارتباط با اصل بی‌طرفی سیاسی شدند.

همچنین یک سازمان حقوق بشری اعلام کرد جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، را به دلیل احتمال نقض اصل بی‌طرفی سیاسی به کمیته اخلاق کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) معرفی خواهد کرد.

گروه کپنهاگ که زیر نظر کنوانسیون ماکولین شورای اروپا فعالیت می‌کند، اعلام کرده است که درباره پرونده بالوگان، درخواست رسمی برای دریافت توضیح کتبی از فیفا ارسال کرده است.

ممکن است دستکاری نباشد

کریستیان کالب، کارشناس صنعت قمار که پیش‌تر با گروه کپنهاگ همکاری داشته، اما در تهیه این گزارش نقشی نداشته است، به اتلتیک گفت بی‌نظمی‌های شناسایی‌شده لزوما به معنای دستکاری مسابقات نیست و ممکن است دلایل دیگری داشته باشد.

او گفت: «این هشدارها می‌تواند ناشی از رفتارهای غیرمعمول مانند تغییر ضرایب شرط‌بندی یا پوشش ریسک نقدینگی باشد و توضیح‌های متعددی غیر از دستکاری برای آنها وجود دارد.»

به گفته او، نگرانی اصلی زمانی ایجاد می‌شود که احتمال تضاد منافع یا دسترسی به اطلاعات محرمانه وجود داشته باشد.

عملیات نظارتی گروه کپنهاگ با هماهنگی کارگروه سلامت رقابت‌های فیفا انجام شده است؛ کارگروهی که شورای اروپا و گروه کپنهاگ نیز به عنوان اعضای مستقل در آن حضور دارند.

فیفا روز سه‌شنبه اعلام کرد در بررسی‌های این کارگروه، هیچ فعالیت مشکوک در بازار شرط‌بندی یا نشانه‌ای از دستکاری هیچ‌یک از مسابقات جام جهانی شناسایی نشده است.

اما گروه کپنهاگ یک روز بعد اعلام کرد که در بررسی‌های خود هفت «هشدار زرد» ثبت کرده است.

بر اساس تعریف این گروه، هشدار زرد زمانی صادر می‌شود که چندین نشانه از بی‌نظمی مشاهده شود؛ از جمله نوسان‌های غیرقابل توضیح در ضرایب شرط‌بندی، شایعات در شبکه‌های اجتماعی یا اطلاعات دریافتی از منابع.

این گروه رویدادها را در چهار سطح سبز، زرد، نارنجی و قرمز طبقه‌بندی می‌کند.

کالب گفت: «حجم شرط‌بندی در جام جهانی آن‌قدر زیاد است که نمی‌توان صرفا بر اساس آن نتیجه‌گیری کرد. هر مسابقه میلیاردها پوند گردش مالی دارد.»

دو برابر جام جهانی ۲۰۲۲

گروه کپنهاگ برآورد کرده است که در مجموع حدود ۲۴۰ میلیارد دلار روی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ شرط‌بندی شده؛ رقمی که حدود دو برابر جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است.

این نهاد اعلام کرد ۱۵ مسابقه جام جهانی را تحت نظارت ویژه قرار داده و ۱۲ رخداد جنجالی را نیز از منظر خطرهای مرتبط با سلامت رقابت‌ها بررسی کرده است.

برای نخستین بار، گروه کپنهاگ به‌طور مستمر بازارهای پیش‌بینی مانند پولی‌مارکت و کلشی، شریک رسمی فیفا، را نیز زیر نظر گرفت؛ بازارهایی که به دلیل تفاوت قوانین در کشورهای مختلف، در محیطی پیچیده و در حال تحول فعالیت می‌کنند.

در گزارش گروه کپنهاگ آمده است: «این بازارهای پیش‌بینی، چالش‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کنند، زیرا امکان شرط‌بندی روی طیف گسترده‌ای از رویدادها را فراهم می‌کنند؛ آن هم اغلب به‌صورت ناشناس و با روش‌های پرداختی که رهگیری آنها دشوار است. نظارت بر این بازارها برای نخستین بار در یک رقابت بین‌المللی انجام شد.»