کلوپ به رسانهها هشدار داد؛ «به خانوادهام نزدیک شوید، میروم»
یورگن کلوپ در نخستین نشست خبری خود به عنوان سرمربی تیم ملی آلمان، به رسانهها هشدار داد در صورتی که حریم خصوصی خانوادهاش نقض شود، از این سمت کنارهگیری خواهد کرد.
یورگن کلوپ در نخستین نشست خبری خود به عنوان سرمربی تیم ملی آلمان، به رسانهها هشدار داد در صورتی که حریم خصوصی خانوادهاش نقض شود، از این سمت کنارهگیری خواهد کرد.
کلوپ ۵۹ ساله، روز جمعه با قراردادی چهار ساله به عنوان جانشین یولیان ناگلزمان معرفی شد. ناگلزمان پس از شکست غیرمنتظره آلمان مقابل پاراگوئه در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ از سمت خود استعفا داده بود.
سرمربی پیشین لیورپول در نخستین کنفرانس خبری خود گفت: «اگر رفتار درستی نداشته باشید و اجازه ندهید خانوادهام در آرامش زندگی کنند، خیلی ساده اینجا را ترک میکنم. این مسئولیت را برای خودم قبول نکردهام، بلکه برای مردم آلمان پذیرفتهام. با این حال، دیدهام که با یولیان ناگلزمان و توماس توخل چگونه رفتار شد.»
او ادامه داد: «این شغل را دوست دارم، اما اگر لازم باشد، هر لحظه آمادهام از آن کنار بکشم.»
کلوپ همچنین تاکید کرد که هدایت تیم ملی آلمان آخرین چالش دوران مربیگری او خواهد بود و پس از پایان این همکاری، دیگر هدایت تیمی را بر عهده نخواهد گرفت. او گفت: «بعد از تیم ملی آلمان دیگر حرفه مربیگری نخواهم داشت. این بالاترین نقطه دوران کاری من است و هرچه در توان داشته باشم، برای موفقیت این تیم خواهم گذاشت.»
این نخستین تجربه کلوپ در فوتبال ملی است. او پس از پایان ۹ سال حضور روی نیمکت لیورپول در تابستان ۲۰۲۴ و یک دوره استراحت، اکنون هدایت مانشافت را بر عهده گرفته است.
کلوپ درباره بازگشتش به دنیای مربیگری گفت: «در چند روز گذشته همهچیز شبیه یک فیلم بود. حالا احساس میکنم زمان مناسبی برای قبول این مسئولیت فرا رسیده است.»
نخستین دیدار رسمی کلوپ به عنوان سرمربی آلمان، روز ۲۴ سپتامبر، مقابل هلند در مرحله گروهی لیگ ملتهای اروپا برگزار خواهد شد.
سایت اتلتیک روز پنجشنبه در گزارشی نوشت که یک نهاد بینالمللی مشورتی هفت مورد هشدار درباره احتمال دستکاری مسابقات بر اساس بینظمیهای احتمالی در بازارهای شرطبندی در جام جهانی ۲۰۲۶ مردان صادر کرده است، از جمله برای بخشش کارت قرمز بالوگان و تساوی اسپانیا با کیپ ورد در مرحله گروهی.
این یافتهها از سوی «گروه کپنهاگ»، شبکهای مستقل متشکل از نهادهای بینالمللی که در زمینه شناسایی، مقابله و پیشگیری از دستکاری رقابتهای ورزشی فعالیت میکند، پس از نظارت بر سلامت هر ۱۰۴ مسابقه این رقابتها منتشر شده است.
گزارش کامل این نهاد هنوز منتشر نشده، اما شورای اروپا خلاصهای از نتایج آن را منتشر کرده است.
به گفته منابع آگاه از محتوای این گزارش، از جمله مواردی که به عنوان هشدار درباره احتمال بینظمی ثبت شدهاند، میتوان به این موارد اشاره کرد:
- کارت قرمز تمبا زوانه، بازیکن آفریقای جنوبی، در دقیقه ۸۴ دیدار افتتاحیه تیمش برابر مکزیک.
- ثبت ۴.۸ میلیون دلار شرط در بازار پیشبینی مبتنی بر رمزارز پولیمارکت روی پیروز نشدن اسپانیا مقابل کیپ ورد در مرحله گروهی؛ مسابقهای که بدون گل به پایان رسید.
- تاخیر سه دقیقه و ۳۰ ثانیهای تیم کمکداور ویدیویی برای مردود اعلام کردن گل فران تورس در پیروزی ۴ بر صفر اسپانیا مقابل عربستان سعودی.
در این گزارش همچنین آمده است که پولیمارکت روز دوم جولای، ۱۱ تیر بازاری با این پرسش ایجاد کرد که «آیا فولارین بالوگان مقابل بلژیک بازی خواهد کرد؟» این بازار همان روزی راهاندازی شد که مهاجم تیم ملی آمریکا در دیدار برابر بوسنی و هرزگوین در مرحله یکشانزدهم نهایی کارت قرمز دریافت کرد.
کمیته انضباطی فیفا سه روز بعد در ۱۴ تیر اعلام کرد که محرومیت بالوگان به حالت تعلیق درآمده و او میتواند مقابل بلژیک بازی کند.
به گفته منابع به اتلتیک، گزارش گروه کپنهاگ تاکید کرده است که برای هیچیک از ۱۴ بازیکن دیگری که در طول مسابقات کارت قرمز دریافت کردند و محرومیتشان نیز تعلیق نشد، بازار مشابهی ایجاد نشده بود.
بالوگان در دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی آمریکا مقابل بوسنی و هرزگوین از زمین اخراج شد و به طور خودکار دیدار برابر بلژیک را از دست داد، اما کمیته مستقل انضباطی فیفا اجرای محرومیت او را تعلیق کرد و این مهاجم ۲۵ ساله در شکست ۴ بر ۱ برابر بلژیک از ابتدا به میدان رفت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تایید کرد که با اینفانتینو تماس گرفته و از او خواسته است محرومیت بالوگان بازنگری شود.
بخشش مهاجم آمریکا با جنجالهای متعددی همراه شده است؛ از جمله آتش اختلاف میان یوفا و فیفا را شعلهور کرد. علاوه بر اینکه بیش از ۷۰ نماینده پارلمان اروپا خواستار تحقیق درباره فیفا و رییس آن در ارتباط با اصل بیطرفی سیاسی شدند.
همچنین یک سازمان حقوق بشری اعلام کرد جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، را به دلیل احتمال نقض اصل بیطرفی سیاسی به کمیته اخلاق کمیته بینالمللی المپیک (IOC) معرفی خواهد کرد.
گروه کپنهاگ که زیر نظر کنوانسیون ماکولین شورای اروپا فعالیت میکند، اعلام کرده است که درباره پرونده بالوگان، درخواست رسمی برای دریافت توضیح کتبی از فیفا ارسال کرده است.
ممکن است دستکاری نباشد
کریستیان کالب، کارشناس صنعت قمار که پیشتر با گروه کپنهاگ همکاری داشته، اما در تهیه این گزارش نقشی نداشته است، به اتلتیک گفت بینظمیهای شناساییشده لزوما به معنای دستکاری مسابقات نیست و ممکن است دلایل دیگری داشته باشد.
او گفت: «این هشدارها میتواند ناشی از رفتارهای غیرمعمول مانند تغییر ضرایب شرطبندی یا پوشش ریسک نقدینگی باشد و توضیحهای متعددی غیر از دستکاری برای آنها وجود دارد.»
به گفته او، نگرانی اصلی زمانی ایجاد میشود که احتمال تضاد منافع یا دسترسی به اطلاعات محرمانه وجود داشته باشد.
عملیات نظارتی گروه کپنهاگ با هماهنگی کارگروه سلامت رقابتهای فیفا انجام شده است؛ کارگروهی که شورای اروپا و گروه کپنهاگ نیز به عنوان اعضای مستقل در آن حضور دارند.
فیفا روز سهشنبه اعلام کرد در بررسیهای این کارگروه، هیچ فعالیت مشکوک در بازار شرطبندی یا نشانهای از دستکاری هیچیک از مسابقات جام جهانی شناسایی نشده است.
اما گروه کپنهاگ یک روز بعد اعلام کرد که در بررسیهای خود هفت «هشدار زرد» ثبت کرده است.
بر اساس تعریف این گروه، هشدار زرد زمانی صادر میشود که چندین نشانه از بینظمی مشاهده شود؛ از جمله نوسانهای غیرقابل توضیح در ضرایب شرطبندی، شایعات در شبکههای اجتماعی یا اطلاعات دریافتی از منابع.
این گروه رویدادها را در چهار سطح سبز، زرد، نارنجی و قرمز طبقهبندی میکند.
کالب گفت: «حجم شرطبندی در جام جهانی آنقدر زیاد است که نمیتوان صرفا بر اساس آن نتیجهگیری کرد. هر مسابقه میلیاردها پوند گردش مالی دارد.»
دو برابر جام جهانی ۲۰۲۲
گروه کپنهاگ برآورد کرده است که در مجموع حدود ۲۴۰ میلیارد دلار روی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ شرطبندی شده؛ رقمی که حدود دو برابر جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است.
این نهاد اعلام کرد ۱۵ مسابقه جام جهانی را تحت نظارت ویژه قرار داده و ۱۲ رخداد جنجالی را نیز از منظر خطرهای مرتبط با سلامت رقابتها بررسی کرده است.
برای نخستین بار، گروه کپنهاگ بهطور مستمر بازارهای پیشبینی مانند پولیمارکت و کلشی، شریک رسمی فیفا، را نیز زیر نظر گرفت؛ بازارهایی که به دلیل تفاوت قوانین در کشورهای مختلف، در محیطی پیچیده و در حال تحول فعالیت میکنند.
در گزارش گروه کپنهاگ آمده است: «این بازارهای پیشبینی، چالشهای بیسابقهای ایجاد میکنند، زیرا امکان شرطبندی روی طیف گستردهای از رویدادها را فراهم میکنند؛ آن هم اغلب بهصورت ناشناس و با روشهای پرداختی که رهگیری آنها دشوار است. نظارت بر این بازارها برای نخستین بار در یک رقابت بینالمللی انجام شد.»
موهای بلند و فر مارک کوکوریا، مدافع اسپانیا، به یکی از شناختهشدهترین ویژگیهای ظاهری او در جام جهانی تبدیل شد، اما برای این بازیکن، این ظاهر فقط یک امضای شخصی نیست؛ او موهایش را نمیبندد تا پسر بزرگش، ماتئو، که مبتلا به اوتیسم است، بتواند به راحتی پدرش را در زمین تشخیص دهد.
«چرا کوکوریا هرگز موهای بلند و فر خود را، حتی در جریان مسابقات پرفشار، نمیبندد؟» این سوال هواداران در جام جهانی ۲۰۲۶ و حتی پیشتر در یورو ۲۰۲۴ هم بارها مطرح شد. اگرچه این ظاهر به بخشی از هویت فوتبالی کوکوریا تبدیل شده، اما دلیل آن بسیار عاطفیتر از آن چیزی است که بسیاری تصور میکنند.
این بازیکن ۲۸ ساله که نقش پررنگی در عملکرد دفاعی درخشان اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ و دومین قهرمانی لاروخا در جهان داشت، بارها به دلیل موهای بلند و فرفریاش هدف تمسخر قرار گرفته است. برخی گفته بودند این مدل مو برای یک فوتبالیست حرفهای مناسب نیست و بهتر است سرش را بتراشد.
اما او پیشتر گفته است موهایش را بلند نگه میدارد تا پسر بزرگترش، ماتئو، که مبتلا به اوتیسم است، بتواند راحتتر او را در زمین مسابقه تشخیص دهد.
کلائودیا رودریگس، شریک زندگی کوکوریا در مستند Married to the Game که از آمازون پرایم پخش شده، درباره ماتئو میگوید: «وقتی در یک هفته، همه چیز تغییر میکند، برای او خیلی سخت است؛ مکانهای جدید، ساعتهای متفاوت، غذای متفاوت، برنامههای جدید، نبود مدرسه و جلسات درمانی، همه اینها برایش دشوار است.»
او گفت: «همیشه باید ماتئو را در نظر بگیریم. گاهی دوست داری کاری انجام بدهی، اما نمیتوانی، چون برای ماتئو مناسب نیست.»
کوکوریا نیز درباره پذیرش تشخیص اوتیسم پسرش گفت: «وقتی به تو میگویند فرزندت اوتیسم دارد، پدر و مادر هم برای چنین موضوعی آماده نیستند. ما باید چیزهای زیادی یاد میگرفتیم.»
رودریگس همچنین توضیح داد که ماتئو نگاه خانواده را به زندگی تغییر داده است: «ماتئو چیزهای زیادی به ما یاد داده است. همیشه باید او را در نظر بگیریم. گاهی دوست داری کاری انجام بدهی، اما نمیتوانی، چون برای ماتئو مناسب نیست. سفرهای خانوادگی همیشه دشوار هستند. مثلا فردا به لندن برمیگردیم و او آنجا حالش بهتر خواهد بود.»
کوکوریا و رودریگس که از سال ۲۰۱۸ با یکدیگر آشنا شدند، اکنون سه فرزند به نامهای ماتئو، ریو و بلا دارند. رودریگس در تمام دوران حرفهای کوکوریا، از حضورش در برایتون و چلسی تا انتقالش به رئال مادرید، یکی از اصلیترین حامیان او بوده است.
کوکوریا اکنون کاملا با این ظاهر کنار آمده و میگوید هرگز موهایش را کوتاه نخواهد کرد.
با گذشت زمان، این مدل مو به امضای شخصی او تبدیل شده و اکنون بسیاری از هواداران آن را دوست دارند.
پائولو مالدینی، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا تایید کرد برای هدایت آتزوری با پپ گواردیولا و البته کارلو آنچلوتی مذاکره کرده است: «نمیتوانیم اطلاعاتی منتشر کنیم. شما یکی از گزینههای مدنظر ما را شناسایی کردهاید، اما با کارلو آنچلوتی هم صحبت کردهایم.»
روزنامه گاتزتا دلو اسپورت گزارش داده که پائولو مالدینی، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا پس از نشست سازمان لیگ فوتبال ایتالیا گفت: «ایدهآل این است که سرمربی را تا پایان این هفته معرفی کنیم، اما مهمتر این است که منتظر فردی بمانیم که واقعا او را میخواهیم. عجله داریم، اما نه آنقدر.»
او درباره مذاکره با پپ گواردیولا و کارلو آنچلوتی هم گفت: «طبیعی بود که گفتوگو را با بهترین مربیان جهان آغاز کنیم، اما باید دید آنها اصولا آمادگی پذیرش این مسوولیت را دارند یا نه.»
صبح امروز گاتزتا دلو اسپورت خبر داده بود که پپ گواردیولا در آستانه رد پیشنهاد هدایت تیم ملی ایتالیا است. به نوشته این رسانه، اختلاف میان پیشنهاد سالانه ۱۰ میلیون یورویی فدراسیون و درخواست حدود ۲۰ میلیون یورویی گواردیولا، مانع اصلی توافق است.
این روزنامه ایتالیایی همچنین نوشته بود که گزینه جانی مالاگو، رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا، گواردیولاست: «اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که گزینه اصلی او برای هدایت تیم ملی ایتالیا، پپ گواردیولا است؛ مربیای که به باور او، حتی اگر بودجه فدراسیون محدود باشد، میتوان برای جذبش استثنا قائل شد.»
جانی مالاگو همچنان منتظر پاسخ گواردیولا است. او معتقد است برای مربیای مانند گواردیولا میتوان چند روز بیشتر صبر کرد.
با این حال پائولو مالدینی، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا، و لئوناردو، مشاور فدراسیون، پس از سفر به بارسلونا با خوشبینی چندانی به ایتالیا بازنگشتند.
مالدینی و لئوناردو، پس از هماهنگی با جانی مالاگو، طرحی جامع به گواردیولا ارائه کردهاند که در آن گواردیولا محور پروژه بازسازی فوتبال ایتالیا خواهد بود؛ پروژهای که از ردههای پایه آغاز میشود و هدف آن ایجاد فلسفهای تازه در فوتبال این کشور است.
چنین پیشنهادی برای مربیای مانند گواردیولا، که شیفته فوتبال است، جذاب به نظر میرسد، اما حجم مسوولیت نیز او را نگران کرده است. مالدینی و لئوناردو به او اطمینان دادهاند کادری از دستیاران در اختیارش قرار خواهد گرفت تا بتواند تا حد امکان زمان بیشتری را در بارسلونا سپری کند، اما گواردیولا به انجام نیمهکاره کارها اعتقادی ندارد.
او در طول دوران مربیگری خود همواره تمام توانش را صرف تیمهایش کرده و به موفقیتهای بزرگی رسیده است. اکنون نیز به خانوادهاش قول داده مدتی از مربیگری فاصله بگیرد؛ کاری که از زمان حضورش در بایرن مونیخ تاکنون انجام نداده است.
اگر خانوادهاش او را به پذیرفتن این پیشنهاد ترغیب نکنند، بعید است هدایت تیم ملی ایتالیا را بپذیرد؛ آن هم در شرایطی که باید از ماه سپتامبر و پیش از آغاز رقابتهای لیگ ملتهای اروپا، کارش را در مرکز تمرینی کوورچیانو آغاز کند.
در حال حاضر، وضعیت پیچیده است. به نظر میرسد میان پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایتالیا، که سالانه ۱۰ میلیون یورو است، و درخواست گواردیولا، که حدود ۲۰ میلیون یورو در سال عنوان شده، فاصله قابل توجهی وجود دارد.
لئوناردو، مشاور فدراسیون فوتبال ایتالیا درباره سرمربی جدید گفته است: «میخواهیم هرچه زودتر سرمربی را انتخاب کنیم، اما در عین حال باید دقیقا مشخص کنیم چه میخواهیم. در هر صورت، برنامه روشنی داریم. باید یک ایده بسازیم.»
روزنامه گاردین در گزارشی پیشبینی کرده که آمریکا میزبان جام جهانی ۲۰۳۸ خواهد شد. چیزی که ترامپ در ضیافت شام پیش از فینال جام جهانی ۲۰۲۶ از جیانی اینفانتینو، رییس فیفا خواست، با یک انگیزه بالا همراه شده است؛ جهش درآمد حاصل از فروش بلیت و خدمات VIP در حاشیه مسابقات در آمریکا.
گاردین در این گزارش که روز سهشنبه منتشر شده، با اشاره به صراحت دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا مینویسد؛
همانطور که بارها اتفاق افتاده، این بار نیز دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، موضوعی را آشکارا بیان کرد که دیگران ترجیح میدادند درباره آن سکوت کنند.
ترامپ در گفتوگویی با شبکه فاکس نیوز که پیش از فینال جام جهانی پخش شد، خطاب به جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، گفت: «باید دوباره این کار را انجام دهیم و باید زمانی باشد که من هنوز اینجا هستم. شنیدی، جیانی؟»
در طول یک ماه گذشته، پیشنهاد میزبانی آمریکا برای جام جهانی ۲۰۳۸ به یکی از موضوعهای اصلی گفتوگو در هتلهایی تبدیل شده بود که مدیران فوتبال از سراسر جهان در آنها اقامت داشتند. آنها از اشتیاق ظاهرا بیپایان آمریکا برای برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی و آمادگی هواداران برای پرداخت هر هزینهای جهت حضور در این رویدادها شگفتزده بودند.
فیفا مدتی است که به طور آرام اما فعال از یک پیشنهاد میزبانی آمریکا حمایت میکند و نشست شنبه در هتل والدورف آستوریا در خیابان پارک نیویورک، دلیل این موضوع را روشنتر کرد.
جیانی اینفانتینو به نمایندگان ۲۱۱ عضو فیفا اعلام کرد پیشبینی درآمد این نهاد در چرخه چهار ساله کنونی از ۱۱ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. بخش عمده این رشد ناشی از جهش درآمد حاصل از فروش بلیت و خدمات ویژه (VIP) بوده است.
به نوشته گاردین، یک منبع فیفا اعلام کرد تنها درآمد فروش بلیت و خدمات ویژه (صندلیهای ویژه (VIP)، پذیرایی با غذا و نوشیدنی، دسترسی به سالنهای اختصاصی، خدمات ویژه پیش و پس از مسابقه، گاهی دیدار با چهرههای ورزشی یا امکانات اختصاصی دیگر) مخصوصا در آمریکا، از ۵ میلیارد دلار فراتر رفته و برای نخستین بار ارزش این بخش از درآمد از حق پخش تلویزیونی جام جهانی بیشتر شده است.
یکی از مدیران ارشد شرکتهای همکار فیفا در حوزه خدمات لوکس و VIP گفت: «فیفا میخواهد هرچه سریعتر دوباره به آمریکا بازگردد.»
درآمد سرسامآور حقپخش تلویزیونی
در حالی که فروش بلیت فراتر از انتظار بوده و مدل قیمتگذاری شناور و بازار فروش مجدد بلیت، که در فرهنگ ورزشی آمریکا جا افتاده، به این موفقیت کمک کرده است، فیفا در یک حوزه مهم درآمد هنگفتی را از دست داده و همین موضوع نیز دلیل دیگری برای بازگشت سریع به آمریکاست.
فیفا در توافقی غیرمعمول، بدون برگزاری مزایده، حق پخش انگلیسیزبان جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا را به شبکه فاکس اسپورت واگذار کرد. این تصمیم برای جلوگیری از شکایت حقوقی پس از انتقال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به فصل زمستان گرفته شد؛ تغییری که با فصل مسابقات لیگهای ورزشی آمریکا، بهویژه NFL و NBA، تداخل پیدا کرده بود.
در نبود رقابت میان شبکههای تلویزیونی، فاکس حق پخش جام جهانی ۲۰۲۶ را با پرداخت ۴۸۵ میلیون دلار به دست آورد؛ همان مبلغی که برای جام جهانی قطر پرداخت کرده بود، در حالی که مسابقات ۲۰۲۶، ۴۰ بازی بیشتر داشت و در خاک آمریکا برگزار شد.
برای مقایسه، قراردادهای حق پخش داخلی لیگ فوتبال آمریکایی سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار ارزش دارد و لیگ NBA نیز سالانه حدود هفت میلیارد دلار درآمد کسب میکند.
فاکس در تابستان امسال از این قرارداد سود زیادی برده است و کارشناسان صنعت رسانه پیشبینی میکنند درآمد این شبکه از آگهیهای بازرگانی به بیش از یک میلیارد دلار برسد. افزایش تعداد و ارزش تبلیغات نیز به دلیل اضافه شدن وقفههای نوشیدن آب در مسابقات بوده است.
به نوشته گاردین، فیفا مصمم است در قراردادهای آینده حق پخش تلویزیونی، درآمدی را که بسیاری آن را از دسترفته میدانند، از بازار آمریکا جبران کند.
در حالی که فیفا با نارضایتی شاهد سودآوری فاکس بوده است، انتظار میرود شبکههای ESPN و NBC برای حق پخش جام جهانی ۲۰۳۰ وارد رقابت شوند. همچنین گفتوگوهای اولیهای با نتفلیکس نیز برای حضور در این مزایده انجام شده است.
نتفلیکس پیشتر با خرید حق پخش جام جهانی زنان ۲۰۲۷ و ۲۰۳۱ در آمریکا، علاقه روزافزون خود به فوتبال را نشان داده است. برگزاری جام جهانی مردان در آمریکا هفت سال بعد نیز میتواند موج تازهای از رونق برای این شرکت ایجاد کند.
اساسنامه فیفا هم مشکلی ندارد
هیچ کشوری تاکنون در فاصله ۱۲ سال دو بار میزبان جام جهانی نبوده است، اما اساسنامه فیفا و تصمیمهای اخیر این نهاد درباره میزبانی، امکان وقوع چنین اتفاقی را فراهم میکند.
با برگزاری جام جهانی ۲۰۳۰ در سه قاره و شش کشور شامل اسپانیا، پرتغال، مراکش، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه و میزبانی عربستان سعودی در سال ۲۰۳۴، قوانین چرخش کنفدراسیونهای فیفا اجازه میدهد آمریکای شمالی یا اقیانوسیه برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸ نامزد شوند.
فوتبال استرالیا قصد داشت برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ نامزد شود، اما پس از آنکه فیفا کمتر از یک ماه برای ثبت رسمی درخواست فرصت داد، از رقابت کنار کشید و عربستان سعودی بدون رقیب به عنوان میزبان انتخاب شد؛ روشی که گفته میشود مورد علاقه جیانی اینفانتینو است.
در عین حال، کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کاراییب (کنکاکاف) نسبت به میزبانی دوباره آمریکا تردیدهایی دارد، زیرا میخواهد فرصت بیشتری در اختیار دیگر اعضای خود قرار دهد.
کاستاریکا، جاماییکا و مکزیک به پیشنهاد مشترک میزبانی جام جهانی زنان ۲۰۳۱ اضافه شدهاند و ممکن است برای جام جهانی ۲۰۳۸ نیز یک پیشنهاد مشترک شکل بگیرد، هرچند ترامپ ترجیح میدهد آمریکا به تنهایی میزبان باشد.
او به فاکس نیوز گفت: «با توجه به اعداد و ارقام، بلافاصله دوباره درخواست میزبانی خواهیم داد.»
شاید ناگهان غافلگیر شدید
فیفا هنوز جدول زمانی آغاز روند انتخاب میزبان جام جهانی ۲۰۳۸ را اعلام نکرده است، اما تجربه نشان میدهد این نهاد میتواند برای رسیدن به نتیجه مطلوب خود با سرعت عمل کند.
روند انتخاب میزبان جام جهانی ۲۰۳۴ در اکتبر ۲۰۲۴ بهطور ناگهانی آغاز شد و بسیاری از کنفدراسیونها را غافلگیر کرد. جیانی اینفانتینو تنها ۲۵ روز بعد اعلام کرد که عربستان سعودی میزبان این مسابقات خواهد بود و این تصمیم دو ماه بعد در یک نشست فوقالعاده مجازی اعضای فیفا به تایید رسید.
انتظار میرود جیانی اینفانتینو سال آینده در کنگره فیفا در مراکش، بدون رقیب برای چهارمین دوره کامل ریاست خود انتخاب شود و پس از آن، توجهها به رقابت برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸ معطوف خواهد شد.
مگر آنکه تغییری بیسابقه در قانون اساسی آمریکا رخ دهد و امکان یک دوره ریاستجمهوری دیگر فراهم شود، دونالد ترامپ قرار است در ژانویه ۲۰۲۹ از سمت خود کنار برود؛ موضوعی که ممکن است به ضربالاجل غیررسمی فیفا برای تعیین میزبان جام جهانی ۲۰۳۸ تبدیل شود.
«متاسفم آقای امباپه، اما مربی به من گفته بود که مهارتهای شما را مهار کنم.» این جمله همراه با عکسی از پسربچهای حدود چهار ساله با گونههای تپل و چشمان آبی، پس از پیروزی ۲ بر صفر اسپانیا مقابل فرانسه در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد.
پسربچه داخل عکس، پائو کوبارسی در حدود چهار سالگی بود. حالا این مدافع ۱۹ ساله قهرمان جام جهانی شده و عنوان بهترین بازیکن جوان مسابقات را نیز به دست آورده است.
اینکه اسپانیا در تمام طول مسابقات تنها یک گل دریافت کرد، تا حد زیادی به عملکرد درخشان کوبارسی در خط دفاعی مربوط میشد. او همچنین پاسوری کمنظیر است؛ ویژگیای که نقش مهمی در برتری اسپانیا در مراحل پایانی جام جهانی داشت.
کوبارسی و همتیمیهایش در فینال برابر آرژانتین تحت فشار قرار گرفتند. او در وقتهای تلفشده نیمه دوم پس از برخورد شدید انزو فرناندز به زمین افتاد؛ خطایی که باعث شد فرناندز با دومین کارت زرد، اخراج شود.
کوبارسی همچنین در دقایق پایانی وقت اضافه، زمانی که آرژانتین برای زدن گل تساوی فشار میآورد، با یک دفع توپ تماشایی مانع گلزنی مارکوس سنسی، بازیکن تعویضی آرژانتین، شد.
در تمام این لحظات، او با آرامش در قلب خط دفاع اسپانیا بازی کرد و بیشترین تعداد لمس توپ، پاس موفق، دقت پاس، پاسهای رو به جلو و دفع توپ را در میان همه بازیکنان حاضر در زمین به ثبت رساند.
او دومین بازیکنی شد که در تاریخ فینالهای جام جهانی بیش از ۱۰۰ پاس موفق ثبت کرده است. آمار مسابقه نیز نشان میدهد که چگونه ریتم بازی اسپانیا را کنترل میکرد.
در مراحل حذفی نیز همین روند ادامه داشت. کوبارسی در پیروزی ۲ بر یک اسپانیا مقابل بلژیک در مرحله یکچهارم نهایی، ۹۱ پاس داد که ۹۷.۸ درصد آنها به مقصد رسید.
در دیدار برابر فرانسه، که بسیاری آن را بخت نخست قهرمانی میدانستند، کیلیان امباپه، رقیب او از رئال مادرید، تقریبا هیچ فرصت موثری پیدا نکرد. همه این اتفاقها در نخستین تورنمنت بزرگ ملی کوبارسی رقم خورد.
به نوشته سایت اتلتیک؛ کوبارسی از نسل بازیکنان آکادمی بارسلونا، متولد سال ۲۰۰۷، است؛ نسلی که لامین یامال نیز از آن برخاست. این دو در لاماسیا همتیمی بودند تا اینکه یامال در فصل ۲۴-۲۰۲۳ به تیم اصلی راه یافت.
کوبارسی نیز در ژانویه ۲۰۲۴، تنها چند روز پیش از ۱۷ ساله شدن، نخستین بازی خود را برای تیم اصلی بارسلونا در جام حذفی اسپانیا مقابل یونیونیستاس سالامانکا انجام داد.
از آن زمان دیگر به عقب بازنگشت؛ هرچند پیشرفت او تا حدی زیر سایه درخشش خیرهکننده لامین یامال قرار گرفت.
او اکنون دو سال و نیم است که یکی از مهرههای ثابت بارسلونا به شمار میرود و پیشرفتش به همان اندازه چشمگیر است؛ بهویژه به دلیل ثبات عملکرد در پستی که کوچکترین اشتباه در آن میتواند به دریافت گل منجر شود.
این مدافع جوان همچنین نزدیکترین بازیکنی است که اسپانیا در سالهای اخیر به جرارد پیکه، مدافع قهرمان جام جهانی و جام ملتهای اروپا، داشته است.
او بازیکنی آرام، خونسرد و خلاق است. هرچند بلوغ فوتبالی او در این جام جهانی بسیاری را شگفتزده کرد، اما پیش از این نیز همین ویژگیها را در بارسلونا، یکی از سختگیرترین باشگاههای فوتبال جهان، نشان داده بود.
این آرامش ریشه در محل زندگی او دارد؛ روستای کوچک استانیول در منطقه کاتالونیا با تنها ۱۹۵ نفر جمعیت. کوبارسی در خانوادهای نجار به دنیا آمده و در ۱۷ سالگی، برای پروژه پایان مدرسه، یک چهارپایه چوبی ساخت و سنت خانوادگی را ادامه داد.
اگر بخواهیم استانیول را توصیف کنیم، شبیه منطقه شایر در داستان ارباب حلقهها است؛ دشتهای سرسبز، تپههای آتشفشانی، جادههای باریک و گلهای شقایق که آرامش آن را از هر ترافیکی دور نگه داشتهاند.
سال ۲۰۱۸، زمانی که کوبارسی ۱۱ سال داشت، پدر و مادرش در مسیر بازگشت از شهر ساحلی یورت ده مار به او خبر دادند که به بارسلونا پیوسته است. واکنش او همان چیزی بود که از یک کودک کاتالانی انتظار میرفت؛ از خوشحالی فریاد کشید، با وجود بسته بودن کمربند ایمنی پاهایش را در هوا تکان داد و به محض رسیدن به خانه، از خودرو بیرون پرید و شروع به دویدن کرد.
او به اقامتگاه لاماسیا برای بازیکنان جوانی که خارج از کاتالونیا زندگی میکردند منتقل شد. بارسلونا برای او استثنا قائل شد؛ هرچند خانهاش در کاتالونیا و نزدیک خیرونا بود، اما دورافتاده بودن روستایش باعث شد باشگاه ترجیح دهد او در اقامتگاه آکادمی زندگی کند.
با وجود آنکه از ۱۷ سالگی بازیکن ثابت بارسلونا بود، تا چند ماه پس از رسیدن به سن قانونی در سال ۲۰۲۵ همچنان در لاماسیا ماند.
افراد نزدیک به او معتقد بودند این تصمیم به حفظ فروتنی و تمرکز او کمک میکند. به همین دلیل، حتی پس از بازی در لیگ قهرمانان اروپا، شب را در خوابگاه آکادمی و کنار همسنوسالانش میگذراند. هر زمان هم که فرصت استراحت پیدا میکرد، به استانیول، پناهگاه آرامش خود، بازمیگشت.
همسایههای خانوادهاش میگویند او در روزهای تعطیل اغلب به پدر و مادرش در کار نجاری کمک میکند؛ روزهایی که کفشهای فوتبال را کنار میگذارد و دوباره همان «پائو» میشود.
او در گفتوگو با اتلتیک در ماه اکتبر گفت: «وقتی آنجا هستم، تنها هدفم این است که کنار خانواده و نزدیکترین دوستانم لحظات خوبی داشته باشم. هیچ نگرانی یا حواسپرتی دیگری وجود ندارد. هنگام فوتبال بازی کردن هم همین حس را دارم؛ متمرکز و آرام هستم.»
پس از ترک لاماسیا نیز تنها زندگی نکرد، بلکه نزد خواهر بزرگترش ایرنه رفت؛ کسی که در حال تحصیل در رشته فیزیوتراپی است. محیط زندگی او همچنان برایش آشنا مانده، هرچند شرایط زندگیاش کاملا تغییر کرده است.
کوبارسی مانند یک کهنهکار بازی میکند، اما همچنان لبخند و معصومیت همان پسربچهای را دارد که روزی از خوشحالی پیوستن به بارسلونا پاهایش را در هوا تکان میداد. البته چهرهاش نشانههایی از سختیهای فوتبال حرفهای را نیز با خود دارد؛ از جمله زمانی که در دیدار لیگ قهرمانان اروپا برابر ستاره سرخ بلگراد، بر اثر برخورد کفش یکی از بازیکنان با صورتش، به ۱۰ بخیه نیاز پیدا کرد.
کوبارسی شخصیتی آرام دارد و علاقهای به قرار گرفتن در مرکز توجه ندارد. خارج از زمین فوتبال نیز زندگی آرامی را ترجیح میدهد و معمولا بین ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شبانهروز میخوابد.
در اعماق وجودش، او همچنان همان پسربچه دوستداشتنی با گونههای تپل است که در عکس به دوربین نگاه میکند؛ همان کودکی که در شوخیهای شبکههای اجتماعی از «آقای امباپه» بابت مهار کردنش عذرخواهی میکند و حالا قهرمان جهان شده است.